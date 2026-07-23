Danas je dovoljno da lubenicu stavimo u frižider i sačekamo nekoliko sati da bude savršeno hladna. Međutim, naše bake nekada nisu imale tu mogućnost, pa su morale da se snalaze na drugačije načine, a jedan od njihovih starih trikova ponovo je postao zanimljiv.

Tokom vrelih letnjih dana, lubenice su se često spuštale u bunar ili stavljale u hladnu vodu kako bi se rashladile. Hladna voda iz bunara bila je prirodan način da voće postane prijatno za jelo, posebno u periodu kada frižideri nisu bili deo svakog domaćinstva.

Kada bunar nije bio opcija, lubenica se čuvala u najhladnijem delu kuće, najčešće u ostavi, podrumu ili na mestu zaštićenom od direktnog sunca. Cilj je bio jednostavan, sačuvati je od toplote što je duže moguće.

Iako danas imamo moderne uređaje koji nam olakšavaju svakodnevni život, ovakvi starinski trikovi podsećaju na vreme kada se mnogo toga radilo jednostavno i praktično. A kada je napolju više od 30 stepeni, malo ko bi odbio sočnu, dobro rashlađenu krišku lubenice.