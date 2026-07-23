Nekada nisu postojali brojni osveživači prostora i proizvodi za čišćenje koje danas možemo pronaći u prodavnicama. Ipak, naše bake su znale kako da kuća miriše prijatno uz pomoć jednostavnih sastojaka koje su već imale u domu.

Jedan od popularnih trikova bio je korišćenje citrusa. Kora limuna ili pomorandže mogla je da se stavi u prostoriju, u kuhinju kako bi se širio prijatan miris.

Mnogi i danas koriste slične trikove. Kora citrusa može se kombinovati sa cimetom ili karanfilićem i staviti u šerpu sa vodom koja se kratko zagreva. Miris se tada širi prostorijom i stvara prijatnu atmosferu.

Ovakvi kućni trikovi ne zahtevaju mnogo novca ni vremena, a upravo zbog toga ponovo postaju popularni. U vreme kada mnogi traže jednostavnija rešenja za dom, saveti naših baka dobijaju novu priliku.