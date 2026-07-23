Ako ste se ikada zapitali kako da prepoznate kvalitetan med u tegli, jedan mali detalj može vam otkriti mnogo više nego što očekujete.

Mnogi ljudi godinama proveravaju med pomoću vode, šibica ili papira, ali stručnjaci ističu da ovakvi testovi često nisu dovoljno pouzdani.

Problem nisu samo očigledne prevare, već i proizvodi koji na prvi pogled deluju kao pravi med, a svojim kvalitetom ne odgovaraju onome što se očekuje od domaćeg pčelinjeg proizvoda.

Jedan od načina da napravite osnovnu procenu jeste da okrenete teglu naopako i pratite kretanje mehura vazduha kroz med. Kod gušćeg i zrelijeg meda mehur se obično kreće sporije, dok se kod razređenih proizvoda pomera brže.

Još jedan detalj može biti od pomoći. Kada se tegla sa medom posmatra pod jakim svetlom, ponekad se mogu primetiti sitne čestice polena ili voska, što može ukazivati na prirodnije poreklo proizvoda.

Prisustvo ovih čestica ne znači automatski da je med vrhunskog kvaliteta, ali potpuno bistar i providan sadržaj bez ikakvih tragova prirodnih sastojaka može biti razlog za dodatnu pažnju.

Kristalizacija može mnogo toga otkriti o medu

Mnogi potrošači smatraju da je kristalizovan med pokvaren, ali to zapravo nije tačno.

Kod većine prirodnih vrsta meda kristalizacija je uobičajen proces koji se pojavljuje nakon određenog vremena. Bagremov med može dugo ostati u tečnom stanju, dok se livadski, suncokretov i druge vrste često kristališu znatno ranije.

Zbog toga kristalisan med nije znak da je loš, već često može ukazivati na to da nije bio izložen jakoj termičkoj obradi.

Testovi koji nisu uvek pouzdani

Testiranje meda pomoću vode, paljenja šibice ili papira dugo se smatra jednostavnim načinom za proveru kvaliteta.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takve metode ne mogu sa sigurnošću pokazati razliku između pravog meda, određenih sirupa i proizvoda slabijeg kvaliteta.

Mnogo je korisnije obratiti pažnju na poreklo meda, podatke na deklaraciji i njegove karakteristike.

Kako izabrati kvalitetan med

Kupovina direktno od pouzdanog pčelara i dalje predstavlja jedan od najboljih načina da budete sigurniji u poreklo i kvalitet proizvoda.

Na pijaci se raspitajte o vrsti biljaka sa kojih je med sakupljan, godini proizvodnje i načinu skladištenja. Prilikom kupovine u prodavnici pažljivo pročitajte deklaraciju i proverite informacije o poreklu.

Na šta treba posebno obratiti pažnju

Prilikom izbora meda ne treba se oslanjati samo na jedan znak ili kućni test. Gustina, izgled, proces kristalizacije, poreklo i deklaracija zajedno pružaju mnogo pouzdaniju sliku o kvalitetu proizvoda.

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