Leto je vreme za nova gastronomska otkrića, kasne aperitive i slatka zadovoljstva.

Međutim, iako su ove male letnje radosti deo opuštenog ritma godišnjih odmora, mogu biti i uzrok određenih neprijatnosti. Dobra vest je da nekoliko jednostavnih nutritivnih navika može napraviti veliku razliku.

Evo šta savetuje naturopatkinja Džuli Pradines za Vogue.

Zašto tokom leta treba uvesti protivupalne navike?

„Hronična tiha upala danas se prepoznaje kao faktor koji može pogoršati brojne neuravnoteženosti u organizmu: probleme sa varenjem, hormonsku nelagodu, nervni umor, bolove u mišićima, probleme s kožom i oslabljen imunitet. Tokom leta, promena ritma života i neredovnija ishrana mogu dodatno naglasiti ove disbalanse. Daleko od toga da treba imati osećaj krivice ili uvoditi restrikcije, ali usvajanje nekoliko protivupalnih navika tokom odmora jednostavno pomaže telu da održi ravnotežu, omogućavajući nam da istovremeno potpuno uživamo u sezoni. Nisu povremena odstupanja ono što narušava ravnotežu, već potpuni nedostatak strukture. Cilj nije biti savršen, već ostati dosledan.“

Koje benefite možemo očekivati?

„Održavanje određenih navika regulacije pomaže da se ublaži upalni uticaj obilnijih obroka, podrži dobra probava, izbegne naglo dobijanje kilograma i stabilizuje nivo šećera u krvi. Takođe doprinosi boljem snu, stabilnijem nivou energije, izbegavanju digestivnih i cirkulatornih tegoba, kao i očuvanju zdravlja crevnog mikrobioma, ključnog elementa za imunitet i emocionalnu ravnotežu.“

5 protivupalnih navika koje treba zadržati (ili uvesti) za zdravlje na odmoru

1. Započnite svaki obrok biljnim vlaknima

„Sirovo povrće, zelena salata, povrće kuvano na pari ili pečeno u rerni. Ono usporava apsorpciju šećera, hrani dobre bakterije u crevima i smanjuje upalne procese nakon obroka.“

2. Dugo žvaćite hranu

„Varenje počinje u ustima. Dobro žvakanje podstiče proizvodnju digestivnih enzima, smanjuje fermentaciju i rasterećuje jetru. To je jednostavna, ali veoma moćna navika.“

3. Dodajte kvalitetno ulje svakom obroku

„Maslinovo ulje, ulje od oraha, ulje od repice ili kašičica tahinija… Ove zdrave masti podržavaju crevnu sluzokožu, smanjuju glikemijski indeks obroka i doprinose obnovi ćelija.“

4. Birajte toplu i lako svarljivu večeru

„Mlak, ne previše obilan i pretežno biljni obrok doprinosi regulaciji šećera u krvi, olakšava noćno varenje i poboljšava kvalitet sna.“

5. Prošetajte 15 minuta nakon obroka (posebno uveče)

„Ova jednostavna navika podstiče rad creva, podržava osetljivost na insulin i doprinosi boljem metaboličkom oporavku.“

Šta uraditi ako preterate sa hranom?

„Ako je obrok bio previše obilan, nema potrebe za ekstremnim kompenzacijama. Nakon teškog ili neuravnoteženog obroka dovoljno je pomoći telu da se prirodno vrati u ravnotežu. Popijte toplu infuziju od ruzmarina, nane ili komorača, lagano se krećite petnaestak minuta, neka sledeći obrok bude lakši i baziran na povrću i, što je najvažnije, nemojte se kažnjavati. Stres nakon prejedanja često podstiče upalne procese više nego sam obrok. Ravnotežu ne gradi savršenstvo, već doslednost u dobrim navikama.“

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