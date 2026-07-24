Grafologija tvrdi da način na koji oblikujemo slova govori više o našem karakteru nego što mislimo. Pogledajte ova tri različita stila pisanja slova J - pronađite onaj koji je najbliži vašem i otkrijte šta to govori o vama!



Prvo slovo J

Ako pišete J sa izraženom donjom krivinom i tačkom tačno iznad slova, grafolozi smatraju da ste osoba koja voli red i osećaj kontrole nad sopstvenim životom. Ne donosite odluke preko noći i retko ćete napraviti ishitren potez samo zato što vas je ponela emocija. Ljudi sa ovakvim rukopisom često deluju smireno i pouzdano, pa im se drugi rado poveravaju. Iza tog mirnog utiska, međutim, krije se osoba koja mnogo analizira i ne voli da je neko požuruje. Kada nešto obećate, učinićete sve da to i ispunite, čak i kada vam nije lako.



Drugo slovo J

J sa kraćom vertikalom i ravnim gornjim potezom često se povezuje sa ljudima koji razmišljaju drugačije od većine. Ne vole kalupe i teško podnose rutinu, zbog čega stalno traže nove ideje i izazove. Grafolozi kažu da ovakav rukopis može da ukazuje na znatiželjnu i kreativnu prirodu, ali i na osobu kojoj brzo dosadi ono što je predvidivo. Takvi ljudi često ostavljaju utisak spontanosti, a u društvu su poznati po tome da uvek imaju originalno rešenje ili neočekivanu ideju.



Treće slovo J

Ako je vaše J visoko, elegantno i sa blagom donjom krivinom, moguće je da ste veoma ambiciozni i da sebi postavljate visoke standarde. Na prvi pogled delujete staloženo, ali u sebi vodite brojne unutrašnje dijaloge i retko šta prepuštate slučaju. Grafolozi smatraju da osobe koje ovako pišu J imaju izražen osećaj odgovornosti i želju da ostave dobar utisak. Često preuzimaju više obaveza nego što bi trebalo, jer teško podnose osećaj da su nekoga razočarale. Istovremeno, umeju da budu veoma nežne i odane prema ljudima koje vole.

Naravno, nijedan oblik slova ne može sa sigurnošću da opiše nečiju ličnost. Na rukopis utiču godine, navike i način na koji smo učili da pišemo, pa grafologiju treba posmatrati kao zanimljivu interpretaciju, a ne kao naučno dokazanu procenu karaktera.



A sada priznajte – koje slovo J najviše liči na vaše?