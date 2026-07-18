Rečenice koje otkrivaju tugu retko zvuče dramatično. Najčešće deluju kao obične, svakodnevne reči izgovorene uz jutarnju kafu, pa ih zato često i ne primećujemo. Osmeh nije uvek dokaz da je neko dobro, a način na koji osoba govori ponekad otkriva mnogo više nego suze.

Rečenica Dobro sam, ne brini jedna je od onih koje svakodnevno čujemo, a ipak može predstavljati najtiši, ali i najsnažniji poziv u pomoć koji prolazi neprimećeno.

Suština problema nije u tome što ljudi ne govore o svom bolu. Oni ga često izražavaju, ali na tih i suptilan način, kroz reči koje smo vremenom naučili da zanemarujemo. Psiholozi već dugo ukazuju na to da se povlačenje najpre može primetiti u načinu govora, dok se promene u ponašanju javljaju tek kasnije.

Pet rečenica koje mogu skrivati tugu iza sasvim običnog tona

Ma dobro sam, samo sam umoran. Umor je objašnjenje koje društvo lako prihvata. Za tugu se često očekuje dodatno objašnjenje, dok umor svi razumeju. Ako neko ovu rečenicu ponavlja iz meseca u mesec, umesto saveta za bolji san, pokušajte da ga pitate šta ga zaista iscrpljuje.

Nema veze, nije to ništa važno. Ovom rečenicom osoba umanjuje sopstvena osećanja i potrebe, često i pre nego što ih neko drugi odbaci. Neprestano potiskivanje i umanjivanje sopstvenih emocija jedan je od jasnijih pokazatelja skrivene tuge. Mnogo više može značiti jednostavna poruka da vam je stalo i da želite da saslušate ono što ima da kaže.

Rečenica Ne bih da vas opterećujem svojim problemima često otkriva duboko uverenje da je osoba drugima teret. Umesto brzog uveravanja da nije tako, mnogo više znači ostati uz nju i pokazati da ste spremni da saslušate. Iskreno prisustvo često govori više od bilo kakvih reči.

I ćutanje može biti snažna poruka. Kada neko na pitanje kako je odgovori da je sve po starom, bez ijednog dodatnog detalja, to ponekad ukazuje na osećaj da se u njegovom životu više ništa ne menja. U takvim trenucima vredi postaviti jednostavna pitanja o svakodnevnim stvarima, poput toga šta je ručao ili da li je u poslednje vreme izlazio iz kuće.

Rečenica Navikao sam, tako je to često odražava rezignaciju i gubitak nade da će se bilo šta promeniti. Ljudi je najčešće izgovaraju smirenim tonom, ali upravo iza te mirnoće može se kriti veoma duboka tuga.

Zašto ljudi kriju ono što zaista osećaju?

Skrivena tuga često proizlazi iz straha da neće naići na razumevanje. Mnogi su nekada pokušali da govore o svojim osećanjima, ali su dobili odgovor da je svima teško ili da će sve proći. Takva iskustva mogu ih navesti da se povuku u sebe i prestanu da dele ono što ih muči. Želja da budu jaki zbog drugih, kao i osećaj da njihovi problemi nisu dovoljno važni, često ih podstiču da potisnu sopstveni bol.

Kada treba obratiti pažnju na nečije ponašanje?

Posebnu pažnju treba obratiti kada osoba počne da izbegava druženja i aktivnosti u kojima je ranije uživala. Gubitak interesovanja za stvari koje su joj nekada pričinjavale zadovoljstvo, zajedno sa stalnim umanjivanjem sopstvenih osećanja, mogu biti važni znakovi da prolazi kroz težak period. Jedna propuštena poruka nije razlog za zabrinutost, ali višemesečno povlačenje uz stalna opravdanja da nema vremena može ukazivati na dublji problem.

Važno je imati na umu i sopstvene granice. Niko ne mora sam da nosi odgovornost za tuđi oporavak. Ako primetite da se stanje bliske osobe pogoršava, najkorisnije je da joj pružite podršku i ohrabrite je da potraži pomoć stručnjaka. Dugotrajna i ozbiljna tuga najčešće zahteva više od jednog razgovora i zaslužuje odgovarajuću profesionalnu podršku.

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