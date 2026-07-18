Kada vide čičak, mnogi ljudi ga doživljavaju kao dosadnu biljku čije se bodljikave glavice lako zakače za odeću, obuću ili krzno kućnih ljubimaca. Zbog toga ga često uklanjaju i bacaju, ne znajući da je ova biljka vekovima imala značajno mesto u tradicionalnoj narodnoj medicini.

Čičak raste širom Srbije i može se pronaći pored puteva, na livadama, zapuštenim površinama i uz ivice šuma.

Iako ga većina smatra običnim korovom, njegov koren sadrži brojne korisne materije zbog kojih je poslednjih godina ponovo privukao pažnju stručnjaka i ljubitelja prirodne medicine.

Najvredniji deo ove biljke jeste njen koren. Bogat je inulinom, prirodnim prebiotičkim vlaknom koje podstiče razvoj korisnih bakterija u crevima i doprinosi pravilnom radu sistema za varenje.

Osim toga, koren čička sadrži antioksidanse, flavonoide, vitamin C, kalijum, magnezijum i druga vredna biljna jedinjenja koja doprinose očuvanju opšteg zdravlja organizma.

U tradicionalnoj narodnoj medicini čičak se vekovima koristio za negu kože, ali i kao podrška normalnom radu jetre i bubrega.

Savremena istraživanja ispituju njegov antioksidativni potencijal, međutim stručnjaci ističu da su potrebne dodatne naučne studije kako bi se u potpunosti potvrdili svi mogući zdravstveni efekti ove biljke.

Pored lekovitih svojstava, čičak je i jestiva biljka. Njegov koren je posebno cenjen u japanskoj kuhinji, gde je poznat pod imenom gobo i često se koristi kao sastojak brojnih tradicionalnih jela.

Može da se kuva, peče, prži ili dodaje supama i varivima. Njegov blago slatkasti ukus podseća na spoj šargarepe i paškanata, zbog čega se lako uklapa u različite recepte.

Naši preci dobro su poznavali vrednost samoniklih biljaka koje su rasle u njihovoj okolini. Čičak je imao značajnu ulogu u narodnoj medicini i često je bio sastavni deo prirodnih preparata namenjenih nezi kože.

Zbog svojih korisnih osobina ljudi su ga nekada redovno sakupljali i čuvali, dok ga danas mnogi i dalje smatraju samo običnim korovom.

Ulje od korena čička i danas zauzima važno mesto u nezi kose i kože. Najčešće se koristi za negu temena i održavanje zdravlja vlasišta, uključujući i negu kože sklone peruti.

Kada je reč o podsticanju rasta kose, dosadašnja istraživanja nisu pružila dovoljno pouzdanih naučnih dokaza koji bi potvrdili takvo dejstvo.

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