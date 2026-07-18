Na temperaturama od 40 stepeni obična čaša vode često nije dovoljna da organizam ostane hidriran. Iako na kratko utoli žeđ, već nakon pola sata može da se javi osećaj umora, malaksalosti i pojačanog znojenja. Razlog je to što se znojenjem ne gubi samo tečnost, već i natrijum, a obična voda ne može da nadoknadi ovaj važan mineral. Zbog toga je ajran već vekovima omiljeni letnji napitak u Turskoj. Reč je o osvežavajućem napitku od jogurta, vode i malo soli, koji je kod nas najpoznatiji kao prilog uz ćevape i kebab.

Tokom boravka na visokim temperaturama telo znojenjem gubi vodu i elektrolite, posebno natrijum koji ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu. Kada nivo natrijuma opadne, mogu se javiti vrtoglavica, grčevi u mišićima, ubrzan rad srca i osećaj iscrpljenosti čak i kada mirujete. U takvoj situaciji ispijanje velikih količina obične vode ne rešava problem, jer dodatno razblažuje koncentraciju natrijuma u organizmu.

Ajran pomaže da se izgubljeni minerali nadoknade na prirodan način. So obezbeđuje natrijum, dok jogurt sadrži kalijum, magnezijum i kalcijum, minerale koji su organizmu posebno potrebni nakon fizičkog napora ili dužeg boravka na suncu. Upravo zbog tog sastava ajran ne samo da osvežava, već doprinosi bržem oporavku organizma i efikasnije nadoknađuje ono što telo gubi tokom letnjih vrućina nego obična voda sama.

Ajran je fermentisani mlečni napitak koji sadrži lako svarljive proteine i korisne probiotske bakterije koje mogu doprineti zdravlju crevne flore. Mlečna kiselina nastala tokom fermentacije pomaže organizmu da efikasnije iskoristi kalcijum prisutan u napitku.

Pojedina istraživanja ukazuju na to da određene probiotske kulture iz fermentisanih mlečnih proizvoda mogu imati povoljan uticaj na nivo holesterola. Ipak, taj efekat zavisi od vrste bakterija i sastava konkretnog proizvoda, pa se ne može očekivati od svakog ajrana.

Kada je reč o hidrataciji, postoje i naučni dokazi koji govore u prilog mlečnim napicima. Istraživanje objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazalo je da mleko zahvaljujući sadržaju proteina i elektrolita zadržava tečnost u organizmu duže od obične vode. Budući da se ajran zasniva na istim sastojcima, može doprineti efikasnijoj nadoknadi tečnosti i minerala tokom toplih dana.

Ajran se vrlo lako priprema kod kuće i za to je potrebno svega nekoliko sastojaka. Pomešajte jednaku količinu prirodnog jogurta i hladne vode, odnosno odnos jedan prema jedan, zatim dodajte prstohvat soli i dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Po želji možete dodati nekoliko listića sveže nane ili malo mlevenog kima za dodatnu aromu i osvežavajući ukus.

Napitak je najbolje dobro rashladiti pre posluživanja. Osim što pruža osveženje tokom vrelih letnjih dana, predstavlja i jednostavno, pristupačno i prirodno rešenje za nadoknadu tečnosti i važnih minerala koje organizam gubi znojenjem.

Video: