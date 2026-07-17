Dobar dušek je jedna od većih i značajnijih investicija koje ćete napraviti za svoj dom, zbog čega je dugotrajnost važan faktor pri njegovom izboru, ali i nakon što ga donesete kući. Iako pravilna nega i redovan raspored čišćenja mogu pomoći da se produži vek trajanja dušeka, postoje neke uobičajene svakodnevne navike koje ga, s druge strane, mogu skratiti.

Srećom, nekoliko jednostavnih promena može pomoći da se udobnost, čistoća i potpora koju dušek pruža očuvaju godinama. Ovo su greške u nezi dušeka koje bi trebalo da prestanete da pravite što pre.

Svakodnevno sedenje na istoj ivici

Redovno okretanje dušeka ima za cilj da spreči neravnomerno habanje — ali vaša jutarnja rutina možda poništava taj trud. „Stvari o kojima možda ni ne razmišljate najviše doprinose habanju dušeka“, kaže Kristina Hajzer, direktorka sadržaja brenda luksuznog spavanja ,,Satva" za sajt Martha Stewart.

To uključuje stalno sedenje na potpuno istom mestu dok obuvate cipele ili se oblačite svakog dana. Tako se stvara koncentrisani pritisak na jednom delu dušeka, zbog čega se on brže sabija u odnosu na ostatak površine. Pokušajte da menjate omiljeno mesto za spremanje ili imajte ovu vrstu habanja na umu kada redovno okrećete dušek.

Dozvoljavanje ljubimcima da svake noći spavaju na istom mestu

Deljenje kreveta sa vašim krznenim članovima porodice ne mora nužno biti problem, ali dozvoliti im da se svake noći sklupčaju u istom uglu može predstavljati problem. Prema rečima Hajzerove, ovo je još jedan „faktor koji vremenom stvara neravnomeran pritisak“.

Kada se tome dodaju prljavština i dlake koje ljubimci mogu uneti u prostor za spavanje, ova navika čini redovno čišćenje i okretanje dušeka još važnijim.

Koliko često treba okretati dušek?

„Ako ne okrećete dušek, samo jedna zona kreveta, obično ona na kojoj najčešće spavate, upija sav pritisak, zbog čega se materijali neravnomerno troše dok ostatak dušeka ostaje gotovo netaknut“, kaže Hajzerova.

Kako bi se habanje ravnomernije rasporedilo, Hajzerova preporučuje okretanje dušeka za 180 stepeni svakih nekoliko meseci.

„Udubljenja od tela su normalna, ali okretanje dušeka za 180 stepeni svakih nekoliko meseci pomaže u sprečavanju dubljeg habanja i propadanja“, kaže ona. „Ipak, nemojte ga prevrtati, jer to zapravo može izazvati dodatna oštećenja.“

Pretvaranje kreveta u trampolinu

Deca prirodno vide krevet kao savršeno mesto za skakanje, ali dušeci nisu napravljeni da izdrže ponavljano skakanje. Hajzerova kaže da je korišćenje kreveta kao trampoline još jedna svakodnevna navika koja može brzo smanjiti sposobnost dušeka da pruža potporu.

Ponovljeni udarci mogu opteretiti unutrašnje opruge i slojeve pene. (Da ne pominjemo očigledan bezbednosni problem.)

Preskakanje zaštite za dušek

„Ako ne koristite zaštitu, znoj, masnoće sa kože i povremeno prosipanje tečnosti direktno dospevaju u penu ili opruge, što može da ošteti materijale“, objašnjava Hajzerova.

Kako biste sprečili da vlaga i telesne masnoće razgrađuju unutrašnje komponente (i kako biste zaštitili dušek od fleka i alergena), ulaganje u kvalitetnu zaštitu za dušek jedan je od najjednostavnijih i najefikasnijih načina da mu produžite vek trajanja.

„Zaštita ili navlaka pomaže u sprečavanju nakupljanja fleka, naslaga, buđi i alergena tokom vremena“, kaže Hajzerova.

Jedenje u krevetu

Doručak u krevetu može zvučati luksuzno, ali ako vam jedenje u krevetu postane navika, to može negativno uticati na dušek. Mrvice se vremenom mogu nakupljati, otežavajući održavanje čistoće i potencijalno privlačeći neželjene štetočine.

„Jedenje u krevetu omogućava mrvicama i tečnostima da prodru u šavove, stvarajući mogućnost za grinje ili čak buđ ako se vlaga zadrži unutra“, kaže Hajzerova.

Zanemarivanje redovnog čišćenja

Prašina, mrtve ćelije kože, mrvice i alergeni prirodno se nakupljaju tokom vremena, čak i ispod sveže opranih čaršava. Hajzerova preporučuje detaljno čišćenje dušeka najmanje dva puta godišnje.

Usisajte površinu pomoću nastavka za tapacirani nameštaj na usisivaču kako biste uklonili prašinu, mrvice i grinje.

„Zatim obilno pospite sodu bikarbonu po površini“, kaže ona. „Ostavite je da stoji ceo dan, a zatim je usisajte kako biste uklonili neprijatne mirise.“

Koliko dugo bi dušek trebalo da traje?

„Prosečan vek trajanja dušeka je sedam do deset godina, u zavisnosti od faktora kao što su vrsta dušeka i način korišćenja“, kaže Hajzerova.

Pravilnim održavanjem dušeka možete pomoći da zaštitite, pa čak i produžite njegov vek trajanja.

Korišćenje pogrešnog rama ili osnove za krevet

Čak ni najkvalitetniji dušek ne može dobro da funkcioniše bez odgovarajuće potpore ispod njega.

„Odgovarajuća potpora pomaže u sprečavanju propadanja tokom vremena“, kaže stručnjakinja.

Hajzerova preporučuje da proverite smernice proizvođača dušeka pre nego što kupite osnovu za krevet.

„Većina osnova i ramova za krevete odgovara većini dušeka, ali proverite da li je vašem potreban određeni tip“, kaže ona. „Nekima je dovoljna samo kutija za opruge, dok je drugima potrebna čvršća osnova.“

Premeštanje ili skladištenje dušeka bez zaštite

Bilo da se selite u novi dom ili morate da odložite dušek na neko vreme, nepravilno skladištenje može skratiti njegov vek trajanja pre nego što se ponovo vrati u vašu spavaću sobu.

„Umotajte dušek u polietilensku kesu za skladištenje velike gustine, zalepite ivice trakom, a zatim ga stavite u zaštitnu kartonsku kutiju kako biste sprečili oštećenja tokom transporta“, kaže Hajzerova.

Nekoliko dodatnih minuta posvećenih zaštiti tokom premeštanja može pomoći u sprečavanju cepanja, oštećenja od vlage i nakupljanja nečistoća koje mogu ugroziti materijale.

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