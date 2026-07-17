Tokom leta pacovi su mnogo aktivniji nego u ostalom delu godine, pa nije neobično da se sve češće pojavljuju u dvorištima, baštama, pa čak i u kućama. Privlače ih mesta na kojima lako mogu da pronađu hranu, zbog čega su bašte i povrtnjaci prava poslastica za ove glodare.

Najčešće se hrane korenastim povrćem poput šargarepe i krompira, ali ih privlače i prosuta hrana za ptice, zrelo voće, kompost, plastenici, baštenske kućice i prostor ispod terasa.

Osim što mogu da unište useve i naprave veliku materijalnu štetu, pacovi predstavljaju i zdravstveni rizik jer svojim izmetom i urinom mogu da zagade hranu i vodu. Problem je i to što se veoma brzo razmnožavaju, pa se njihov broj za kratko vreme može višestruko povećati.

Zbog toga stručnjaci savetuju da je mnogo bolje sprečiti njihov dolazak nego kasnije pokušavati da ih se rešite.

Stručnjaci iz kompanije First Tunnels izdvojili su tri jednostavna i potpuno besplatna načina koja mogu pomoći da pacove držite podalje od svog dvorišta.

Privremeno prestanite da hranite ptice

Ako u dvorištu redovno ostavljate hranu za ptice ili druge divlje životinje, moguće je da nesvesno privlačite i pacove.

„Nažalost, hranjenje ptica i drugih divljih životinja često privlači i pacove. Obožavaju žitarice i semenke, a hranilice za ptice za njih su pravi švedski sto. Zato bi možda trebalo da privremeno prestanete da ostavljate hranu dok ne primetite da se njihov broj smanjio“, objašnjavaju stručnjaci.

Održavajte dvorište urednim

Neuredna dvorišta puna visoke trave, gomila granja ili raznog otpada idealna su mesta za skrivanje glodara.

Redovno košenje trave, uklanjanje nepotrebnih stvari, odnošenje smeća i sređivanje zapuštenih delova dvorišta mogu znatno smanjiti šanse da se pacovi nastane u vašoj blizini.

Što imaju manje mesta za skrivanje, manja je verovatnoća da će odabrati baš vaše dvorište.

Povremeno promenite raspored stvari

Možda zvuči neobično, ali stručnjaci tvrde da pacovi ne vole promene.

Naime, oni su prirodno oprezni prema novim predmetima i nepoznatom okruženju. Upravo zato povremeno pomeranje saksija, baštenskog nameštaja ili drugih predmeta može ih zbuniti i navesti da potraže neko drugo mesto za život.

Male promene u rasporedu dovoljne su da pacovi izgube osećaj sigurnosti, pa će radije otići tamo gde lakše mogu da pronađu hranu i sklonište.

Iako ove metode ne daju rezultate preko noći, stručnjaci ističu da su upravo preventivne mere najefikasniji i najhumaniji način da sprečite da se pacovi nasele u vašem dvorištu, bez upotrebe otrova i zamki.