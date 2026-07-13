Prženje patlidžana može biti izazov jer ovaj plod deluje poput sunđera, spreman je da upije neverovatnu količinu ulja, zbog čega na kraju može ispasti gnjecav i premasan.

Međutim, uz nekoliko jednostavnih trikova, dobićete savršeno prženi patlidžan: spolja hrskav, iznutra kremast i nimalo mastan.

Evo kompletnog vodiča za pripremu kroz nekoliko lakih koraka.

Ključni korak: Priprema (Soljenje)

Ovo je najvažniji korak koji ne smete preskočiti. Soljenje izvlači višak gorčine, ali što je još važnije, skuplja vazdušne džepove u mesu patlidžana, sprečavajući ga da upije previše ulja tokom prženja.

Sečenje: Operite patlidžan i isecite ga na kolutove (debljine oko $1\text{ do }1.5\text{ cm}$) ili na kockice, u zavisnosti od recepta. Guljenje kore nije obavezno – kora drži oblik, ali ako je patlidžan stariji i kora deluje žilavo, slobodno je ogulite. Soljenje: Poredjajte kolutove na papirni ubrus ili u cediljku i obilno ih pospite solju sa obe strane. Mirovanje: Ostavite ih da odstoje 30 do 45 minuta. Primetićete kako se na površini stvaraju kapljice vode. Ispiranje i sušenje: Dobro isperite patlidžane pod mlazom hladne vode da uklonite višak soli, a zatim svaki kolut temeljno osušite tapkanjem pomoću papirnog ubrusa. Što su suvoparniji, to će biti hrskaviji.

Metoda 1: Klasično prženje u tiganju

Idealno ako želite jednostavan, mekan patlidžan kao prilog ili bazu za druga jela (poput musake ili sosa).

Korak 1: Zagrejte tiganj na srednje jakoj vatri i sipajte maslinovo ili suncokretovo ulje . Ulje treba dobro da pokrije dno, ali ne treba da plivaju u njemu (sloj debljine par milimetara).

Korak 2: Kada je ulje vruće (ali ne pregrejano da se dimi), spustite kolutove patlidžana u jednom sloju. Nemojte prepuniti tiganj.

Korak 3: Pržite 3 do 4 minuta sa jedne strane dok ne dobije zlatno-braon boju, a zatim okrenite i pržite još 2 do 3 minuta sa druge strane.

Savet: Ako patlidžan brzo upije svo ulje, nemojte odmah dolivati novo. Pustite ga da se prži; kako omekšava, počeće sam da oslobađa deo upijenog ulja nazad u tiganj.

Korak 4: Izvadite ih na tanjir obložen papirnim ubrusom da se ocedi eventualni višak masnoće.

Metoda 2: Pohovani patlidžan (Najhrskavija opcija)

Pohovanje stvara zaštitni sloj koji potpuno blokira ulje da prodre u meso patlidžana, dajući savršenu hrskavost.

Pripremite tri posude: Prva sa brašnom. Druga sa umućenim jajima (dodajte kašiku mleka ili vode i prstohvat soli). Treća sa prezlama (za dodatnu hrskavost možete pomešati prezle i rendani parmezan).

Postupak: Svaki osušeni kolut patlidžana uvaljajte najpre u brašno (otresite višak), zatim u jaja, pa u prezle.

Prženje: Pržite u zagrejanom ulju na srednjoj vatri oko 3 minuta po strani, dok panirung ne postane zlatnožut i ekstremno hrskav. Ocjedite na ubrusu.

Mala tajna za kraj: Kako da prođete sa još manje ulja?

Ako želite maksimalno lagan obrok, pre nego što stavite patlidžan u tiganj, četkicom lagano premažite obe strane kolutova sa malo maslinovog ulja, umesto da sipate ulje direktno u tiganj. Pržite ih na suvom, dobro zagrejanom teflonskom ili livenom (gusranom) tiganju. Dobiće divnu teksturu i ukus sa minimalno kalorija!