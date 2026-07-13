Tokom vrelih letnjih dana većina ljudi mnogo više obraća pažnju na rashlađivanje prostora, izbor odeće i unos tečnosti, ali često zaboravlja na jednu važnu stvar – čistoću posteljine.

Stručnjaci upozoravaju da se tokom toplih noći u posteljini mogu nakupljati znoj, mrtve ćelije kože, telesna ulja i različite nečistoće, zbog čega je redovno pranje posebno važno tokom perioda visokih temperatura.

Zašto je važno češće prati posteljinu tokom vrućina?

Tokom nedelje prosečna osoba provede veliki broj sati u krevetu, a za to vreme na posteljini se mogu nakupljati različite čestice iz organizma. Kada su temperature visoke, dodatni problem predstavlja pojačano znojenje tokom spavanja.

Prljave jastučnice i navlake za jorgan mogu doprineti pojavi problema sa kožom, poput bubuljica i iritacija, a mogu pogoršati i alergijske reakcije kod osetljivih osoba.

Posebno je važno održavati higijenu posteljine ukoliko neko u domaćinstvu ima osetljivu kožu, alergije ili određene kožne probleme.

Koliko često treba prati posteljinu leti?

Preporuka stručnjaka je da se posteljina tokom toplih meseci pere najmanje jednom nedeljno.

Ako se tokom noći mnogo znojite, bavite se fizičkom aktivnošću, imate kućne ljubimce koji spavaju u krevetu ili imate osetljivu kožu, pranje može biti potrebno i češće.

Za većinu ljudi, međutim, nedeljno pranje predstavlja dovoljnu meru za održavanje čistoće i svežine kreveta.

Na kojoj temperaturi prati posteljinu?

Mnogi smatraju da je neophodno prati posteljinu isključivo u mašini za veš, na 60 stepeni, ali stručnjaci navode da i niže temperature mogu biti odgovarajuće u određenim situacijama.

Pranje na 30 stepeni može biti dovoljno ako koristite kvalitetan deterdžent, dok povremeno pranje na 60 stepeni pomaže u uklanjanju grinja i dubljem čišćenju tkanine.

Dobra rutina može biti:

pranje posteljine na 30 stepeni jednom nedeljno,

pranje na 60 stepeni jednom mesečno.

Na taj način održavate higijenu, a istovremeno smanjujete potrošnju energije.

Letnja posteljina može olakšati higijenu

Tokom leta stručnjaci preporučuju korišćenje laganije posteljine od prozračnih materijala. Tanje tkanine se brže peru i suše, a često omogućavaju da u jednu mašinu stavite više veša.

Osim toga, ako imate mogućnost, sušenje posteljine napolju može biti odličan izbor. Sunčeva svetlost i UV zraci mogu pomoći u smanjenju broja mikroorganizama na tkanini.

Video: