Potrebno je:
2 jaja;
so;
150 ml mleka;
3 supene kašike ulja;
prašak za pecivo;
500 gr sira;
oko 150 ml vode;
6 supenih kašika kukuruznog brašna;
Za preliv:
150 ml hladnog mleka;
2 supene kašike kajmaka.
Priprema:
Pomešajte jaja, mleko i so. Dodajte ulje, prašak za pecivo, pa dobro izmešajte. Dodajte vode, a potom brašno. Dodajte još vode po potrebi. Testo treba da je malo gušće nego za palačinke. Stavite u nauljen pleh, pa pecite na 250 C -20-25 min, zatim izvadite i prelijte hladnim mlekom. Dopecite još 2 minuta na 200 C, zatim prelijte kajmakom, dopecite još minut!
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