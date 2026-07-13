Potrebno je:

2 jaja;

so;

150 ml mleka;

3 supene kašike ulja;

prašak za pecivo;

500 gr sira;

oko 150 ml vode;

6 supenih kašika kukuruznog brašna;

Za preliv:



150 ml hladnog mleka;

2 supene kašike kajmaka.

Priprema:

Pomešajte jaja, mleko i so. Dodajte ulje, prašak za pecivo, pa dobro izmešajte. Dodajte vode, a potom brašno. Dodajte još vode po potrebi. Testo treba da je malo gušće nego za palačinke. Stavite u nauljen pleh, pa pecite na 250 C -20-25 min, zatim izvadite i prelijte hladnim mlekom. Dopecite još 2 minuta na 200 C, zatim prelijte kajmakom, dopecite još minut!