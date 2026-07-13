Tokom letnjih vrućina telo mnogo brže gubi tečnost znojenjem, zbog čega je važno da redovno pijemo vodu, ali i da biramo laganiju hranu. Sveže voće je odličan saveznik jer, osim što sadrži dosta vode, bogato je vitaminima, mineralima i vlaknima. Ipak, stručnjaci podsećaju da voće ne može da zameni vodu, već predstavlja odličan dodatak ishrani kada nam se po visokim temperaturama ne jedu teški obroci.

1. Lubenica - kraljica leta

Kada temperature pređu 35 stepeni, većina prvo pomisli na lubenicu. I s razlogom - više od 90 odsto njenog sastava čini voda, pa je jedno od najboljih osveženja tokom vrelih dana.

Najlepša je dobro rashlađena, može da se jede sama, u voćnoj salati ili uz malo fete i sveže nane. Važno je da koru operete pre sečenja, a isečenu lubenicu čuvajte u frižideru.

2. Dinja

I dinja je puna vode, lagana je i slatka, pa predstavlja idealnu užinu ili lagani desert.

Odlično se slaže sa jogurtom, može da se ubaci u smuti, voćnu salatu ili domaći sorbe. Kao i kod lubenice, preporuka je da se kora dobro opere pre sečenja kako se bakterije ne bi prenele na unutrašnjost ploda.

3. Breskve i nektarine

Breskve i nektarine lako možete poneti na posao, plažu ili izlet. Najukusnije su sveže, ali odlično idu uz jogurt, ovsene pahuljice ili lagane letnje salate.

Neki ih čak kratko ispeku na roštilju, čime dobijaju još intenzivniji ukus. Zrele plodove najbolje je držati u frižideru.

4. Bobičasto voće

Jagode, maline, borovnice i kupine idealne su za letnje dane.

Možete ih jesti same, dodati u jogurt, sveži sir, ovsene pahuljice ili čak ubaciti nekoliko plodova u čašu hladne vode za dodatno osveženje.

Pošto se brzo kvare, čuvajte ih u frižideru i operite tek neposredno pre jela.

5. Pomorandže i grejp

Iako ih većina povezuje sa zimom, rashlađene pomorandže i grejp mogu biti pravo osveženje usred leta.

Stručnjaci savetuju da pojedete ceo plod umesto da pijete samo sok, jer ćete tako uneti više vlakana.

Međutim, sa grejpom treba biti oprezan. On može da utiče na dejstvo pojedinih lekova, pa osobe koje redovno uzimaju terapiju treba da se posavetuju sa lekarom ili farmaceutom pre nego što ga često uvrste u ishranu.

Pazite kako čuvate isečeno voće

Na visokim temperaturama isečeno voće može vrlo brzo da se pokvari. Ne bi trebalo da stoji van frižidera duže od dva sata, a ako je temperatura viša od 32 stepena, najviše jedan sat.

Lubenica, dinja, breskve, bobičasto voće i citrusi mogu biti odličan izbor za letnji jelovnik, ali stručnjaci naglašavaju da je i dalje najvažnije redovno piti vodu i ne čekati da žeđ postane jaka.