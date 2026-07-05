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Kako izabrati najslađu lubenicu: Prepoznaje se po 1 znaku, proba ne treba!

Evo kako da izaberete slatku lubenicu na pijaci.

Autor:  Vesna Vukadinović
05.07.2026.12:55
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Kako izabrati najslađu lubenicu: Prepoznaje se po 1 znaku, proba ne treba!
Foto: Shutterstock | Foto: Ilya_Kuznetsov/Shutterstock
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Lubenica je omiljeno letnje osveženje, pod uslovom da kupite slatku. Često se desi da pri kupovini ne znamo da li je lubenica dovoljno zrela i slatka. Iako je najpouzdaniji način da se proba, to nije uvek moguće na pijaci ili u prodavnici. Srećom, postoje jednostavni vizuelni i fizički pokazatelji koji vam mogu pomoći da odaberete slatku lubenicu.
 

Evo na šta treba obratiti pažnju:

1. Boja fleke na kori - one površine na kojoj je lubenica ležala na zemlji. Ako je ta fleka bele ili svetložute boje, lubenica verovatno još nije sazrela. S druge strane, tamnožuta fleka je pouzdan znak da je plod dovoljno dugo sazrevao i spreman je za jelo.

2. Oblik lubenice - tražite onu koja je simetrična, bez udubljenja, izbočina i deformacija, jer takve nepravilnosti mogu ukazivati na to da plod nije ravnomerno sazrevao zbog lošeg zalivanja ili nedovoljne sunčeve svetlosti. Nepravilne lubenice često budu suvlje ili manje slatke.

3. Težina je još jedan važan faktor - kada u ruci držite dve lubenice slične veličine, izaberite onu koja je teža, jer to znači da sadrži više vode i verovatno je sočnija i zrelija.

4. Test kucanja - provereni trik. Kucnite prstima po kori lubenice. Ako je zvuk jasan, zvonak i odjekuje, lubenica je zrela. Ako je zvuk tup i bez odzvona, plod verovatno nije dovoljno sazreo.

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