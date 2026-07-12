Kada je reč o ljubavi, on ima visoke standarde.

I dok, na primer, Jarac ima svoje stroge zahteve, Raku je samo potrebno da mu se vrati sva ona emocija koju on nesebično pruža drugima. Ovaj senzibilni vodeni znak možda nosi čvrst oklop, ali ispod njega krije meko srce. Istovremeno nežan i odlučan, ovaj kardinalni znak voli da preuzima inicijativu i uživa u tome da iznenađuje i mazi svoju drugu polovinu. Zvuči kao idealan partner?

Skoro, jer Rak takođe može biti prilično ljubomoran i osetljiv. Zbog ovog bogatog, ali ne uvek jednostavnog karaktera, za njega je od ključne važnosti da pronađe osobu koja će umeti da ga sluša, razume, podrži i pre svega umiri. Srećom, u zodijaku postoje tri znaka sa kojima Rak ostvaruje apsolutnu kompatibilnost. Evo kako da svoju simpatiju pretvori u romansu za ceo život.

Ko neodoljivo privlači Raka?

Bilo u ljubavi ili prijateljstvu, Rak se ističe svojom nežnošću i nepokolebljivom lojalnošću. Spreman je na sve kako bi odbranio one do kojih mu je stalo, i neće oklevati ni sekunde da pokaže svoja „klešta” ako oseti bilo kakvu pretnju. Njegova supermoć? Sposobnost da čita između redova, razume svaki skriveni motiv i prepozna ono što je ostalo neizgovoreno. Kao intuitivan i emotivan znak, on se savršeno uklapa sa zemljanim znakovima, a posebno sa Bikom i Devicom.