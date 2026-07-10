Iako ih mnogi smatraju komplikovanim za pripremu, istina je potpuno drugačija – uz nekoliko jednostavnih koraka dobićete savršeno sočne hurmašice koje se tope u ustima. Tajna njihovog ukusa krije se u mekanom testu sa grizom i pravilno pripremljenoj agdi. Još jedna važna caka jeste da sirup bude potpuno hladan, a kolači vreli kada ih prelijete. Upravo zbog toga upiće dovoljno tečnosti, a zadržaće lep oblik i neće se raspasti.

Sastojci

Za testo:

125 g putera

100 ml ulja

1 jaje

80 g griza

80 g čvrstog jogurta

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

1 kašičica vanilin-ekstrakta (po želji)

350–400 g brašna

Za agdu:

700 g šećera

800 ml vode

1 kriška limuna

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema

Najpre pripremite agdu. U šerpu sipajte vodu i šećer, pa kuvajte dok ne provri. Dodajte krišku limuna i ostavite da lagano vri još desetak minuta. Pred kraj sipajte nekoliko kapi limunovog soka, sklonite sa šporeta i ostavite da se potpuno ohladi. Za testo sjedinite omekšali puter, ulje, jaje, jogurt i griz. Dodajte prašak za pecivo, prstohvat soli i postepeno umešajte brašno dok ne dobijete glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke. Od testa odvajajte komade veličine oraha, oblikujte ih u valjčiće ili ovalne kolačiće, a zatim ih blago pritisnite na rende ili viljušku kako biste dobili karakterističnu šaru. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, odnosno dok hurmašice ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Čim ih izvadite iz rerne, prelijte ih potpuno hladnom agdom. Ostavite ih najmanje četiri sata, a idealno preko noći, kako bi upile sirup i postale savršeno sočne.

Tajna koju Turkinje nikada ne preskaču

Ako želite da hurmašice budu još ukusnije, pre pečenja u svaku utisnite po jedan badem, lešnik ili polovinu oraha. Tako će dobiti bogatiji ukus i lepši izgled, baš kao u tradicionalnim turskim poslastičarnicama. Još jedan važan savet jeste da testo ne mesite predugo. Što manje obrađujete testo, hurmašice će biti mekše, prhkije i lepše će upiti sirup. Upravo u tome se krije tajna kolača koji ostaje sočan danima i gotovo se topi u ustima.

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