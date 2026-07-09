Psi koji se malo linjaju često su odličan izbor za život u stanu, jer zahtevaju manje čišćenja i lakše se održavaju. Iako nijedna rasa nije potpuno bez linjanja, postoje psi koji gube znatno manje dlake, a mnogi od njih pogodni su i za osobe sklone alergijama.

Među najpopularnijim rasama izdvajaju se pudla, kovrdžavi bišon, maltezer, ši-cu, jorkširski terijer, basenji, šnaucer, tulearski pas, čivava i bostonski terijer. Svaka od ovih rasa ima svoje karakteristike, ali im je zajedničko da se dobro prilagođavaju životu u manjem prostoru i da ne ostavljaju velike količine dlaka po domu.

Ipak, manje linjanja ne znači i manje nege. Većina ovih pasa zahteva redovno četkanje, povremeno šišanje i odgovarajuću higijenu kako bi dlaka ostala zdrava i bez čvorova. Pored pravilne nege, važni su i kvalitetna ishrana, fizička aktivnost i redovni veterinarski pregledi.

Prilikom izbora ljubimca, osim izgleda i količine linjanja, važno je uzeti u obzir temperament, nivo aktivnosti i potrebe određene rase kako bi pas odgovarao vašem načinu života. Uz dobar odabir i pravilnu brigu, ovi psi mogu biti verni i dugogodišnji saputnici u svakom domu.