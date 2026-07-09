Krastavcu je tokom leta potrebna redovna prihrana kako bi duže ostao zdrav i nastavio da daje plodove. Zbog plitkog korena i velike količine vode u plodovima, važno je redovno zalivanje i malčiranje zemljišta kako bi se zadržala vlaga.

Jedna od prirodnih prihrana koja može pomoći jeste rastvor od ljuski ljubičastog luka. Lukovina sadrži vitamine i minerale poput bakra, gvožđa, magnezijuma, mangana i bora, koji doprinose jačanju biljke, poboljšavaju njenu otpornost i mogu produžiti period plodonošenja.

Za pripremu rastvora potrebno je oko 100 grama ljuski ljubičastog luka preliti vrelom vodom u tegli, zatvoriti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon toga tečnost se procedi i razredi vodom, otprilike u odnosu 100–200 ml ekstrakta na jedan litar vode.

Dobijeni rastvor koristi se za folijarnu prihranu, odnosno prskanje preko listova, i preporučuje se da se upotrebi istog dana kada je pripremljen. Preostale ljuske mogu se iskoristiti za pravljenje vermikomposta.