Upravo zato u Lilly drogerijama do 12. jula traje Festival sunčane, tokom kog su proizvodi za zaštitu od sunca sniženi i do 40 odsto. Bilo da tražite kremu za lice, mleko za telo, sprej za brzo nanošenje ili preparate namenjene osetljivoj dečjoj koži, sada je pravi trenutak da dopunite svoju letnju rutinu.

Međutim, ni najbolji proizvod neće pružiti zaštitu ako se ne koristi pravilno. Dermatolozi ističu da mnogi prave greške koje mogu značajno da umanje efikasnost zaštitnog faktora.

Jedna od najčešćih jeste nanošenje premale količine kreme. Većina ljudi koristi tek polovinu preporučene doze, zbog čega koža ne dobija nivo zaštite koji piše na ambalaži. Stručnjaci savetuju da kremu nanesete 20 do 30 minuta pre izlaska na sunce, a zatim je obnavljate na svaka dva sata, kao i posle kupanja, pojačanog znojenja ili brisanja peškirom.

Još jedna česta zabluda jeste da zaštita nije potrebna kada je oblačno. Iako sunce nije vidljivo, UV zraci prolaze kroz oblake i mogu da oštete kožu. Zato dermatolozi preporučuju da SPF postane deo svakodnevne rutine tokom cele letnje sezone, bez obzira na vremenske prilike.

Prilikom izbora preparata važno je da razmišljate o svom tipu kože i načinu na koji provodite vreme napolju. Za duži boravak na plaži ili planini preporučuje se SPF 50, dok za svakodnevne aktivnosti u gradu mnogima može odgovarati i SPF 30. Osobe sa svetlom i osetljivom kožom, kao i deca, trebalo bi da biraju proizvode sa visokim zaštitnim faktorom i formulama prilagođenim njihovim potrebama.

Osim krema za sunčanje, stručnjaci savetuju da nosite šešir sa širokim obodom, naočare za sunce sa UV zaštitom i laganu odeću od prirodnih materijala. Takođe, između 10 i 16 časova, kada je UV zračenje najintenzivnije, najbolje je boraviti u hladu kad god je to moguće.

Ako još niste nabavili sve što vam je potrebno za leto, pravo je vreme da to učinite. Festival sunčane u Lilly drogerijama traje do 12. jula, a u akciji ne učestvuju proizvodi koji su već na sniženju ili rasprodaji, kao ni poklon-setovi.