Odnos žene i svekrve je često u centru potpuno neverovatnih priča, ovo kao da je jedan od najkomplikovanijih porodičnih odnosa!

Žene su podelile najuvrnutije stvari, praktično uvrede, koje su čule od svojih svekrva!

Svekrve su tako imale zamerke na njihov izgled, odabir trenutka za proširenje porodice, konstantno su ih upoređivale sa bivšim partnerkama svojih sinova, pa ih čak i zvale njihovim imenima!

Neke od uvreda su "prikrivene", ali neke su baš otvorene i dovoljne da vam krv proključa od besa!

"Moja svekrva je na svom profilu na društvenim mrežama podelila video za vežbanje i označila mene, uz komentar - sada više nemaš izgovor da ne vežbaš", napisala je jedna od njih u ispovesti za "Hafington post".

"Tri godine me je zvala imenom prve žene mog muža", glasi drugi komentar, a još jedna žena se nadovezala - "kada je čula da ćemo se venčati, ceo dan je bila tužna i pričala je kako je više volela njegovu bivšu".

"Svekrva me je pitala da li volim fudbal, a kada sam rekla da ga baš i ne pratim, rekla je - pa da, fudbal obično vole pametni ljudi", još jedan je od neverovatnih primera.

"Gledale smo balet 'Krcko Oraščić', a ona me je pitala da li sam ikada trenirala balet. Rekla sam da nisam, a ona je rekla da je tako i mislila jer balerine uvek brinu o svom telu"!

Dve svekrve koje svakako zaslužuju visoko mesto na ovoj listi su jedna koja je snajku nazvala "dro*om" i druga koja je ponudila sinu da na televiziji nađe novu partnerku!

"Zvala me je vavilonskom dro*om jer sam živela sa njenim sinom pre braka. Bili smo u vezi šest godina pre toga. I dalje me ne voli, ali je u međuvremenu od mene dobile unuka pa nam je odnos malo bolji", napisala je jedna žena.

"Predložila je mom mužu da se prijavi u emisiju za upoznavanje. Pitala sam je kako to misli, jer je on već u braku. Rekla je - pa možda može da upozna neku novu ženu. U međuvremenu smo se razveli", napisala je ona.