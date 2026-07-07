Dok se leti najviše priča o kokosovom i bademovom ulju, jedno prirodno ulje polako osvaja ljubiteljke nege kože. Reč je o orahovom ulju, koje mnoge žene sve češće koriste kako bi koža bila mekša, hidrirana i dobila zdrav sjaj.

Osim što neguje lice i telo, mnoge ga koriste i da dodatno naglase preplanuli ten. Ipak, stručnjaci upozoravaju na jednu važnu stvar - orahovo ulje nije zamena za kremu sa zaštitnim faktorom.

Zašto je orahovo ulje toliko popularno?

Hladno ceđeno orahovo ulje bogato je vitaminom E, antioksidansima i zdravim masnim kiselinama koje pomažu koži da zadrži vlagu i ostane elastična.

Redovnom upotrebom može da:

dubinski hidrira kožu,

učini lice mekšim i glatkijim,

vrati prirodan sjaj tenu,

pomogne da koža izgleda svežije i odmornije.

Posebno prija osobama koje imaju suvu, dehidriranu ili osetljivu kožu.

Može li da ublaži prve bore?

Iako nije čudesni eliksir koji briše godine preko noći, zahvaljujući vitaminu E i antioksidansima može da uspori delovanje slobodnih radikala, koji su jedan od glavnih uzroka prevremenog starenja kože.

Zbog toga mnoge žene primećuju da uz redovnu negu:

sitne bore postaju manje uočljive,

ten izgleda ujednačenije,

koža deluje zategnutije i svežije.

Naravno, ne može da zameni profesionalne tretmane, ali može biti odličan dodatak svakodnevnoj rutini.

Pomaže i kod osetljive kože

Zbog svojih protivupalnih svojstava, orahovo ulje može da umiri zategnutu i iziritiranu kožu, kao i da ublaži crvenilo.

Neki ga koriste i kod problema poput ekcema ili psorijaze, ali dermatolozi savetuju da se u tim slučajevima prethodno posavetujete sa lekarom.

Da li stvarno pomaže da brže pocrnite?

Orahovo ulje godinama prati glas da ubrzava tamnjenje kože. Istina je malo drugačija.

Ono može da učini da već preplanula koža izgleda tamnije i dobije lep, zdrav sjaj, ali ne štiti od UV zračenja i ne sme da se koristi umesto kreme sa zaštitnim faktorom.

Ako planirate sunčanje, prvo nanesite kremu sa odgovarajućim SPF-om. Orahovo ulje može da dođe tek kasnije, kada je koža već dobila boju.

Kako se koristi?

Njegova primena je veoma jednostavna.

Posle tuširanja nekoliko kapi umasirajte u blago vlažnu kožu kako bi zadržala vlagu.

Kao noćni tretman nanesite nekoliko kapi na lice ili ga pomešajte sa nekoliko kapi ulja šipurka ili lavande.

Za domaći piling pomešajte kašiku orahovog ulja sa malo sitnog šećera ili taloga od kafe i nežno izmasirajte lice ili telo.

Kao masku pomešajte kašičicu orahovog ulja sa kašičicom meda ili običnog jogurta, ostavite da deluje oko 20 minuta, pa isperite mlakom vodom.

Odlično je i za ispucale usne, a mala količina može da se nanese i ispod očiju kako bi koža bila mekša.

Ipak, prvo uradite jedan test

Iako je prirodan proizvod, orahovo ulje kod pojedinih osoba može izazvati alergijsku reakciju. Zato ga pre prve upotrebe nanesite na mali deo kože i sačekajte 24 sata.

Birajte hladno ceđeno, kvalitetno ulje i nemojte preterivati sa količinom, jer je veoma bogato.

Ako primetite crvenilo, svrab ili peckanje, odmah prekinite upotrebu.

Ne zaboravite najvažnije

Koliko god da neguje kožu i daje joj lep sjaj, orahovo ulje nije zaštita od sunca. Tokom leta obavezno koristite kremu sa zaštitnim faktorom, izbegavajte najjače sunce između 10 i 16 časova i ne zaboravite šešir i naočare.

Ako se pravilno koristi, orahovo ulje može da bude odličan saveznik za meku, negovanu i blistavu kožu tokom leta.