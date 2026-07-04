Otvorena vrata veš mašine satima nakon pranja ne rade ono što većina ljudi misli. Umesto da čuvaju mašinu od vlage i neprijatnih mirisa, ona se vremenom oštećuje. Razlog je težina samih vrata sa staklom koja dugo opterećuje šarke i postepeno ih povlači nadole. Posledice se najčešće primete tek posle nekoliko meseci kada mašina iznenada odbije da počne sa radom.

Zašto vrata veš mašine ne treba da ostaju otvorena do sledećeg pranja

Mnogi ljudi otvore mašinu nakon pranja i ostave je tako sve do sledećeg punjenja veša. Vrata tada stoje otvorena ceo dan ili još duže. Problem je u tome što staklo u vratima ima značajnu težinu koja stalno pritiska šarke i vremenom ih pomera iz ležišta.

Nakon određenog perioda vrata više ne naležu pravilno. Brava tada ne prepoznaje da su vrata zatvorena, pa program ne može da se pokrene. Popravka šarki i brave često može da bude skuplja nego što se očekuje, a kvar se razvija postepeno i bez jasnih znakova upozorenja.

Koliko dugo vrata veš mašine treba da budu odškrinuta

Dovoljno je da vrata stoje odškrinuta oko sat vremena nakon pranja. U tom periodu vlaga iz bubnja i gumene zaptivke isparava. Posle toga je najbolje da ih zatvorite. Na taj način se smanjuje opterećenje na mehanizam, a i dalje se sprečava pojava neprijatnog mirisa.

Provetravanje veš mašine ima svoju granicu koju mnogi prekorače

Provetravanje ima smisla samo u prvom satu nakon pranja. Sve preko toga ne donosi dodatnu korist u borbi protiv mirisa, ali povećava opterećenje na šarke. Kratko provetravanje daje isti efekat kao i dugo ostavljanje vrata otvorenim, ali bez rizika po mehanizam. Razlika se obično primeti tek kada dođe do kvara.

Otvorena vrata mašine za veš i skriveni rizik u kući

Postoji i jedan razlog koji nije povezan sa šarkama. Kada vrata ostanu širom otvorena, ona zauzimaju prostor i mogu predstavljati smetnju u svakodnevnom kretanju po kupatilu ili vešernici. U manjim prostorijama lako je udariti kolenom ili potkolenicom u njih.

Ako u domu ima male dece ili kućnih ljubimaca, rizik je još izraženiji. Otvoren bubanj može da privuče radoznalost deteta ili mačke, pa postoji mogućnost da zavire unutra ili se približe mašini. Zato zatvaranje vrata nakon oko sat vremena rešava i problem opterećenja mehanizma i problem bezbednosti. Jedna navika može da smanji dva različita rizika.

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