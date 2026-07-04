Vaga će tokom vikenda od 3. do 5. jula biti u svom prirodnom elementu - okružena ljudima, lepotom i harmonijom. Vaša diplomatska nota dolazi do punog izražaja, a ljudi će prirodno tražiti vaše mišljenje o važnim odlukama. Ovaj vikend donosi i pojačanu želju za estetskim užicima, pa će mnoge Vage posetiti neku galeriju, koncert na otvorenom ili jednostavno provesti sate uređujući svoj lični prostor.

Ipak, budite svesni da prevelika usmerenost na tuđe potrebe može iscrpiti vašu energiju. Vaga mora naučiti reći "ne" nekim pozivima kako bi sačuvala unutarnji mir. Očekuje vas vest vezana za kraće putovanje ili izlet koji bi se mogao dogoditi već iduće nedelje.

Odnosi u fokusu i romantični preokreti

Ljubavni život Vage ovog vikenda će biti pun dinamike. Ako ste u dužoj vezi, s partnerom ćete razgovarati o zajedničkoj budućnosti ili nekom većem ulaganju. Vaga koja je slobodna biće izrazito privlačna suprotnom polu, a jedan slučajan susret u kafiću u kraju mogao bi se pretvoriti u nešto puno ozbiljnije.

Nedelja veče donosi smirenje i prijatne razgovore uz čašu vina. Vaga će osetiti duboku zahvalnost za ljude koji je okružuju, shvatajući da su upravo odnosi njeno najveće bogatstvo. Nemojte se opterećivati sitnim nedostacima u organizaciji vikenda; važno je da ste proveli kvalitetno vreme s dragim osobama. Vaša društvena priroda biće nahranjena, a vi spremni za nove pobede koje donosi ponedeljak.

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