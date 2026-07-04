Brak sa pametnom ženom, a ne sa najlepšom, može da utiče na to koliko će muškarac dugo i kvalitetno živeti. To ne tvrdi komšinica, već naučna istraživanja. Muškarci koji biraju partnerku koja je intelektualno jaka češće žive duže i ređe razvijaju Alchajmerovu bolest ili druge oblike demencije.

Iako zvuči kao šala sa svadbe, iza ove tvrdnje stoje ozbiljne studije i njihovi rezultati mogu delovati prilično zanimljivo.

Zašto odnos sa pametnom ženom može produžiti život muškarcu

Objašnjenje je jednostavnije nego što deluje. Mozak, kao i mišići, jača kada se koristi. Kada je stalno izložen razmišljanju, učenju i raspravama, on duže ostaje u dobroj formi. Aktivnosti koje podstiču mentalnu stimulaciju pomažu u usporavanju kognitivnog opadanja.

Ukoliko je partnerka osoba koja podstiče razmišljanje, postavlja pitanja i izaziva stavove, takva svakodnevna interakcija može imati efekat stalnog mentalnog treninga. Na taj način, intelektualna razmena u vezi može doprineti dugoročnoj mentalnoj budnosti.

Šta su blizanci pokazali u istraživanjima

U jednoj studiji praćeno je zdravlje jednojajčanih blizanaca koji imaju iste gene, ali su živeli u različitim uslovima. Rezultati su pokazali da okruženje i bliske osobe imaju značajan uticaj na razvoj kognitivnih sposobnosti i mentalno zdravlje tokom života.

Zaključak koji se često izvodi iz ovakvih podataka jeste da muškarci koji imaju inteligentnu partnerku mogu živeti duže i biti zadovoljniji životom. Određeni nalazi ukazuju na to da mentalna stimulacija u svakodnevnom životu može smanjiti rizik od demencije, jer mozak ostaje aktivan i stalno angažovan. Svetska zdravstvena organizacija u svojim smernicama za prevenciju demencije naglašava da su mentalna aktivnost i kognitivna stimulacija među važnim zaštitnim faktorima.

Pitanje da li se muškarac zaista odlučuje za partnerku na osnovu uma, a ne izgleda, često dobija jednostavan odgovor u ovom kontekstu. Oni koji više vrednuju intelekt partnerke mogu istovremeno doprineti boljem očuvanju sopstvenog mentalnog i fizičkog zdravlja, jer se nalaze u okruženju koje podstiče razmišljanje i intelektualnu aktivnost.

Penzionisani profesor mentalnog zdravlja sa Univerziteta u Aberdinu, Lorens Veli, naveo je da smatra kako je brak sa inteligentnom partnerkom snažan faktor zaštite od kognitivnog opadanja, pri čemu je to zasnovao na svom dugogodišnjem istraživačkom iskustvu, a ne na kurtoaziji ili komplimentu.

I dalje je prisutna ideja da se ženska lepota stavlja ispred inteligencije, iako se u ovakvim razmatranjima sugeriše da takav pristup može imati negativne posledice po kvalitet života. Partnerke koje razvijaju i neguju svoju inteligenciju često doprinose stabilnijim i zdravijim odnosima, što može pozitivno uticati na porodičnu atmosferu.

Takvi odnosi se ne zadržavaju samo na ličnom nivou, već mogu doprineti i širem društvenom okruženju, jer odnosi zasnovani na međusobnom poštovanju i intelektualnoj ravnoteži obično stvaraju stabilnije i funkcionalnije zajednice.

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