Odsecite vrh krastavca i kružnim pokretima ga trljajte o presek desetak sekundi. Ubrzo će se pojaviti bela pena koja sadrži jedinjenja odgovorna za gorak ukus. Nakon toga dovoljno je da penu isperete, a krastavac će imati prijatniji ukus. Mnogi taj odsečeni deo odmah bace, iako upravo on može pomoći da se ukloni gorčina.

Gorčina nije ravnomerno raspoređena po celom krastavcu. Najviše je ima u prva dva do tri centimetra kod peteljke, na mestu gde je plod bio povezan sa biljkom. Zato je korisno odseći taj deo i njime istrljati presek, jer se tako gorke materije izdvajaju u obliku bele pene koju je lako ukloniti ispiranjem.

Za gorak ukus odgovorno je prirodno jedinjenje koje se zove kukurbitacin. Njegova količina raste kada je biljka tokom razvoja bila izložena nepovoljnim uslovima, poput suše ili visokih letnjih temperatura. Zbog toga krastavci koji izgledaju sasvim sveže i zdravo ponekad ipak imaju izraženu gorčinu. Najveća koncentracija ovog jedinjenja nalazi se neposredno ispod kore i u blizini peteljke.

Način ljuštenja takođe može uticati na ukus. Ako se krastavac guli od peteljke ka vrhu, gorak sok može da se raznese po većem delu ploda. Zbog toga je bolje ljuštiti ga u suprotnom smeru, od vrha ka peteljki, nakon što se ukloni deo oko peteljke. Ova mala promena može doprineti znatno prijatnijem ukusu.

Ako pripremate salatu, isečen krastavac pospite sa oko pola kašičice soli i ostavite da odstoji petnaestak minuta. So izvlači višak vode, a zajedno sa njom i deo gorkih materija. Nakon ceđenja, krastavac će biti manje gorak, a salata neće biti previše vodenasta, što je čest slučaj tokom toplih letnjih dana.

Ovaj postupak može biti koristan čak i kada krastavac deluje samo blago gorak. Izražena gorčina se lako primeti, ali ona slabija često prođe neopaženo i može pokvariti ukus cele salate. Zato mnogi primenjuju ovaj jednostavan trik svaki put, bez obzira na to da li krastavac na prvi pogled izgleda sasvim dobar. Potrebno je svega nekoliko sekundi, a može doprineti prijatnijem ukusu jela.

Da biste umanjili gorčinu, najpre odsecite deo kod peteljke, a zatim odsečenim krajem kružnim pokretima trljajte presek oko deset sekundi, dok se ne pojavi bela pena. Nakon toga isperite krastavac, ogulite ga počevši od vrha prema peteljci i iseckajte po želji. Ako ga pripremate za salatu, pospite ga solju i ostavite da odstoji oko petnaest minuta, a zatim ocedite višak tečnosti pre nego što dodate ostale sastojke.

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