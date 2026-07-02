Prvi put sam ga probala u detinjstvu, tokom letnjih dana kada su se u kuhinji kuvale velike šerpe voća, a cela kuća mirisala na kajsije. Danas ga pravim po istom receptu, jer nijedan kupovni sok ne može da zameni taj ukus domaćeg.

Potrebni sastojci za oko 2,5 do 3 litra gustog soka

2 kg zrelih kajsija

1 kg šećera (po ukusu)

1 l vode

sok od jednog limuna

Priprema

Kajsije operite, prepolovite i očistite od koštica. Stavite ih u veći lonac, prelijte vodom i kuvajte dok voće potpuno ne omekša i ne počne da se raspada. Sklonite sa ringle i izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, gustu smesu. Vratite na vatru, dodajte šećer i sok od limuna, pa kuvajte još 15–20 minuta uz povremeno mešanje, dok sok ne postane gust i sirupast.

Sipanje i čuvanje

Vruć sok sipajte u sterilisane flaše, odmah zatvorite i okrenite naopako nekoliko minuta. Ostavite da se potpuno ohladi, pa čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljen sok može dugo da stoji, a bez otvaranja zadržava puni ukus kajsije i miris leta.

Mali babin trik

Baba je uvek govorila da je tajna dobrog soka u strpljenju – što se sporije kuva, to je ukus bogatiji. I zaista, svaki put kada ga napravim, setim se da je bila u pravu.