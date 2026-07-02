Prva tri dana odmora mnogi umesto na plaži provedu u hotelskoj sobi zbog sunčanice, stomačnih tegoba ili iscrpljenosti.

Jednostavne navike pre i tokom putovanja mogu značajno smanjiti rizik od najčešćih zdravstvenih problema i pomoći da letovanje protekne bez neprijatnih iznenađenja.

Dehidracija na putu, naglo izlaganje suncu i nepažnja kada su u pitanju hrana i voda među najčešćim su razlozima zbog kojih letovanje može da se pretvori u boravak u hotelskoj sobi umesto na plaži.

Lekar upozorava da se većina ovih problema može izbeći uz nekoliko jednostavnih mera predostrožnosti i izdvaja pet saveta za bezbedniji odmor.

Pet lekarskih saveta za bezbedno letovanje

- Kao lekar koji je prilično proputovao, nagledao sam se naših ljudi koji prva tri dana odmora provedu u hotelskoj sobi sa temperaturom, opekotinama ili stomačnim problemima. Letovanje treba da bude uživanje, a ne borba sa lokalnim apotekama na grčkom ili turskom jeziku - navodi se na Fejsbuk stranici "Putuj pametno sa Petrom".

On je podsetio na pet zlatnih pravila za pametno i bezbedno putovanje.

- Rehidratacija na drumu: Prva greška koju pravimo na dugim putovanjima autom ili autobusom jeste smanjen unos vode da ne bismo često stajali na pumpama. To dovodi do rane dehidracije, glavobolje i pada imuniteta pre nego što uopšte ugledate more - dodaje se.

Zatim sledi "Sindrom prvog dana".

- Kada stignete na destinaciju, nemojte odmah istrčati na najjače sunce u podne. Koža i organizam doživljavaju šok od promene klime, pa prva 24 sata obavezno provedite u laganoj šetnji i debeloj hladovini. Zamka lokalnog leda: Stomačni virusi na moru u 90% slučajeva ne stižu iz hrane, već iz kockica leda u kafićima i restoranima koje se često prave od obične tehničke vode. Pijte isključivo flaširanu vodu i tražite pića bez leda, naročito ako putujete sa malom decom - navodi se.

Ne krećite na put bez osiguranja

Na put ne treba kretati bez putne apoteke.