Beli luk je moćni prirodni antibiotik, jača imunitet i prepun je zdravih supstanci koje blagotvorno deluju na organizam.

Bilo da ga kupujete kako biste svakodnevno jeli jedan čen, pravili domaći preparat za jačanje imuniteta ili da biste ga iseckali i dodali nekom ukusnom jelu, trebalo bi da znate kako se bira, kupuje i čuva beli luk da bi dao maksimalan efekat.

Koji beli luk je najzdraviji?

Sorte belog luka dele se na one sa tvrdom peteljkom ili "vratom", i one sa mekim.

Sorte tvrdog "vrata" su zdravije, ukusnije, ali se teže i nalaze naročito u prodavnicama, jer brže propadaju od meke sorte. Razlikuju se dok još rastu, jer će tvrda sorta imati dugu stabljiku koja cveta i prolazi kroz centar glavice.

Beli luk mekog "vrata" je najlakše dostupan i dugo može da se čuva, zbog čega ćete njega najčešće moći da pronađete i kupite, često i po veoma povoljnoj ceni.

Sadrži i do tri puta više blagotvornih supstanci, naročito alicinina.

Kako se čuva beli luk?

Držite ga celog, na sobnoj temperaturi, ne stavljajte ga u frižider nikada. Poželjno je da se nalazi na mestu koje ima protok vazduha, pa ga nemojte držati u kesi.

Koji beli luk nikada ne bi trebalo da kupite

Uvek kupujte pojedinačne glavice, ne više njih spakovanih u mrežici. Nemate način da im svima pogledate dno i vidite da li se na njemu stvorila buđ ili je počeo da propada.

Da biste bili sigurni da je svež, uvek kupujte glavice koje možete da pogledate i opipate i uverite se da su baš kako bi trebalo.

Čenovi bi trebalo da su čvrsti, "bucmasti", i da im ljuske nisu popucale.

Šta ako je beli luk promenio boju?

Kupili ste beli luk i postao je plavičast ili ljubičast, naročito ako je bio izložen kiseloj sredini. Botaničari kažu da je moguće da se ovo desi prirodno zbog supstanci po imenu antocijanini, koje beli luk sadrži.

Češće ćete primetiti ovu pojavu na mladim glavicama. Ako su još uvek čvrste, možete ih jesti, ali ako su smekšale, bolje ih bacite.

Koliko bi belog luka trebalo jesti dnevno?

Efikasnom dozom smatraju se dva do tri čena, ako se radi o svežem belom luku. Ako uzimate suplement od sušenog belog luka, doza je 600 do 1.200 mg dnevno.