Dok Kristijano Ronaldo sa Portugalom nastupa na Svetskom prvenstvu 2026., njegova verenica Georgina Rodrigez je slobodne dane iskoristila za odmor na plaži u Majamiju.

Društvo su joj pravile prijateljice, a pažnju je privukla u crnom bikiniju.

U bikiniju je istakla svoju zavidnu figuru, a njene obline, koje i inače rado naglašava modnim odabirima, ovog puta su još više došle do izražaja.

Posebno se isticao njen verenički prsten s ovalnim dijamantom od 37 karata, čija se vrednost procenjuje između četiri i pet miliona dolara.

Kristijano je Georginu zaprosio prošlog avgusta, nakon osam godina veze. Kasnije je otkrio da je prosidba bila spontana i dogodila se oko jedan sat ujutru, nakon što su ga njihova deca podstakla da zaprosi "ženu svog života".

U međuvremenu Ronaldo s Portugalom nastavlja borbu na Svetskom prvenstvu.

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