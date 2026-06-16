Kajsije važe za jedno od najzdravijih letnjih voćki. Bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose zdravlju srca, krvnih sudova, očiju i kože. Međutim, nisu pogodne za svakoga.

Zašto su kajsije zdrave?

U 100 grama kajsija nalazi se svega oko 48 kalorija, zbog čega su odličan izbor za laganu užinu. Sadrže značajne količine vitamina A i vitamina C, kao i gvožđe i druge važne minerale.

Posebno su bogate karotenoidima, snažnim antioksidansima koji mogu pomoći u zaštiti organizma od oksidativnog stresa, očuvanju zdravlja krvnih sudova i održavanju normalnog nivoa holesterola.

Ko bi trebalo da izbegava kajsije?

Iako su veoma zdrave, kajsije kod pojedinih ljudi mogu izazvati neprijatne simptome. Prema rečima ruske doktorke Ane Korobkine problemi se najčešće javljaju kada se odjednom pojede velika količina ovog voća. Tada mogu nastati:

bolovi u stomaku,

nadimanje,

pojačano stvaranje gasova,

dijareja,

grčevi u crevima.

Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog creva.

Zašto kajsije smetaju osobama sa sindromom iritabilnog creva?

Kajsije sadrže voćne kiseline, vlakna i određene ugljene hidrate kratkog lanca koji se kod nekih ljudi teže apsorbuju u crevima.

Kod osoba sa sindromom iritabilnog creva to može dovesti do:

pojačanog stvaranja gasova,

osećaja nadutosti,

bolova u stomaku,

poremećaja rada creva,

grčeva i nelagodnosti.

Konzumiranje kajsija na prazan stomak može dodatno pojačati ove simptome.

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