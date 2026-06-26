Ako vam je dosadila klasična musaka sa krompirom ili tikvicama, pravo je vreme da isprobate drugačiju verziju koja je poslednjih godina sve popularnija. Persijska, odnosno iranska musaka, priprema se bez krompira, a umesto njega koristi se podloga od starog hleba. U kombinaciji sa sočnim mlevenim mesom, pečurkama i obiljem topljenog sira, ovo jelo osvaja bogatim ukusom već pri prvom zalogaju.

Kada ne znate šta da spremite za ručak, a kod kuće imate hleb od prethodnog dana, ova musaka predstavlja odlično rešenje. Jednostavna je za pripremu, zasitna i idealna za obrok koji će zadovoljiti celu porodicu.

Sastojci za iransku musaku:

3 kriške starog hleba

400 g mlevenog mesa

50 ml mleka (za hleb)

2 jaja

300 g šampinjona

1 veza mladog luka

200 ml pavlake za kuvanje

200 g kačkavalja

so, biber i suvi začin (po ukusu)

Priprema

Stari hleb rukama izmrvite ili iskidajte na manje komade, prelijte ga sa malo mleka samo da omekša, a zatim ga dobro ocedite dlanovima. Tako pripremljen hleb rasporedite po dnu nauljene vatrostalne posude ili pleha.

Mladi luk očistite i sitno naseckajte, pa ga kratko propržite na malo ulja. Dodajte mleveno meso i šampinjone isečene na listiće, pa sve zajedno dinstajte oko deset minuta dok meso ne promeni boju i dok ne ispari višak tečnosti iz pečuraka.

Sklonite tiganj sa šporeta i u smesu mesa i povrća umešajte žumanca i polovinu pavlake za kuvanje, odnosno oko 100 mililitara. Posolite, pobiberite i dodajte začine po ukusu, zatim sve rasporedite preko pripremljenog hleba u posudi. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 30 minuta.

Izvadite musaku iz rerne i prelijte je preostalom pavlakom za kuvanje, zatim dodajte umućena belanca i obilno pospite rendanim kačkavaljem. Vratite je u rernu i pecite još oko 15 minuta, dok se sir ne istopi i ne dobije lepu zlatno rumenu koricu.

Poslužite toplo uz hladan jogurt, kiselo mleko ili svežu sezonsku salatu.

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