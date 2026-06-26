 
Ovan
 
Subota vam donosi potrebu za kretanjem i promenom ritma. Dobar je dan za druženje, kraći put ili aktivnost koja vas ispunjava energijom.
 
Bik
 
Poželećete više mira i udobnosti. Posvetite vreme sebi, omiljenim ritualima i ljudima uz koje se osećate sigurno i opušteno.
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Blizanci
 
Komunikacija i susreti obeležiće dan. Mogući su zanimljivi razgovori, pozivi ili spontani dogovori koji vam popravljaju raspoloženje.
 
Rak
 
Subota vas podstiče da obratite pažnju na lične potrebe i finansije. Dobro je vreme za planiranje troškova, ali i za mali znak pažnje prema sebi.
 
Lav
 
Bićete primećeni i raspoloženi da preuzmete inicijativu. Iskoristite dan za aktivnosti koje vam bude samopouzdanje i kreativnost.
 
Devica
 
Poželećete povlačenje od svakodnevne gužve. Odmor, šetnja, meditacija ili vreme provedeno u prirodi mogu vam pomoći da obnovite energiju.
 
Vaga
 
Prijatelji i društveni događaji mogu doneti lepe trenutke. Otvorite se za nova poznanstva i prihvatite poziv koji vam deluje zanimljivo.
 
Škorpija
 
Neke obaveze ili porodična pitanja tražiće vašu pažnju, ali ćete uspešno uskladiti odgovornosti i vreme za odmor. Veče donosi više opuštanja.
 
Strelac
 
Dan budi želju za istraživanjem, učenjem i novim iskustvima. Kratko putovanje, izlet ili susret sa osobama drugačiji pogleda može vas inspirisati.
 
Jarac
 
Subota donosi priliku da završite nešto što dugo odlažete. Nakon toga, dozvolite sebi predah i uživanje bez osećaja krivice.
 
Vodolija
 
Partnerski odnosi dolaze u fokus. Razgovor, zajednički planovi ili spontani izlazak mogu uneti više topline i bliskosti.
 
Ribe
 
Posvetite pažnju svom telu i svakodnevnim navikama. Lagan tempo, kvalitetna ishrana i dovoljno odmora pomoći će vam da se osećate stabilnije i zadovoljnije.
 
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