Prethodna vest
Ovan
Subota vam donosi potrebu za kretanjem i promenom ritma. Dobar je dan za druženje, kraći put ili aktivnost koja vas ispunjava energijom.
Bik
Poželećete više mira i udobnosti. Posvetite vreme sebi, omiljenim ritualima i ljudima uz koje se osećate sigurno i opušteno.
Blizanci
Komunikacija i susreti obeležiće dan. Mogući su zanimljivi razgovori, pozivi ili spontani dogovori koji vam popravljaju raspoloženje.
Rak
Subota vas podstiče da obratite pažnju na lične potrebe i finansije. Dobro je vreme za planiranje troškova, ali i za mali znak pažnje prema sebi.
Lav
Bićete primećeni i raspoloženi da preuzmete inicijativu. Iskoristite dan za aktivnosti koje vam bude samopouzdanje i kreativnost.
Devica
Poželećete povlačenje od svakodnevne gužve. Odmor, šetnja, meditacija ili vreme provedeno u prirodi mogu vam pomoći da obnovite energiju.
Vaga
Prijatelji i društveni događaji mogu doneti lepe trenutke. Otvorite se za nova poznanstva i prihvatite poziv koji vam deluje zanimljivo.
Škorpija
Neke obaveze ili porodična pitanja tražiće vašu pažnju, ali ćete uspešno uskladiti odgovornosti i vreme za odmor. Veče donosi više opuštanja.
Strelac
Dan budi želju za istraživanjem, učenjem i novim iskustvima. Kratko putovanje, izlet ili susret sa osobama drugačiji pogleda može vas inspirisati.
Jarac
Subota donosi priliku da završite nešto što dugo odlažete. Nakon toga, dozvolite sebi predah i uživanje bez osećaja krivice.
Vodolija
Partnerski odnosi dolaze u fokus. Razgovor, zajednički planovi ili spontani izlazak mogu uneti više topline i bliskosti.
Ribe
Posvetite pažnju svom telu i svakodnevnim navikama. Lagan tempo, kvalitetna ishrana i dovoljno odmora pomoći će vam da se osećate stabilnije i zadovoljnije.
Video:
Komentari (0)