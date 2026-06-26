Ovan

Subota vam donosi potrebu za kretanjem i promenom ritma. Dobar je dan za druženje , kraći put ili aktivnost koja vas ispunjava energijom.

Bik

Poželećete više mira i udobnosti. Posvetite vreme sebi, omiljenim ritualima i ljudima uz koje se osećate sigurno i opušteno.

Blizanci

Komunikacija i susreti obeležiće dan. Mogući su zanimljivi razgovori, pozivi ili spontani dogovori koji vam popravljaju raspoloženje.

Rak

Subota vas podstiče da obratite pažnju na lične potrebe i finansije. Dobro je vreme za planiranje troškova, ali i za mali znak pažnje prema sebi.

Lav

Bićete primećeni i raspoloženi da preuzmete inicijativu. Iskoristite dan za aktivnosti koje vam bude samopouzdanje i kreativnost.

Devica

Poželećete povlačenje od svakodnevne gužve. Odmor, šetnja, meditacija ili vreme provedeno u prirodi mogu vam pomoći da obnovite energiju.

Vaga

Prijatelji i društveni događaji mogu doneti lepe trenutke. Otvorite se za nova poznanstva i prihvatite poziv koji vam deluje zanimljivo.

Škorpija

Neke obaveze ili porodična pitanja tražiće vašu pažnju, ali ćete uspešno uskladiti odgovornosti i vreme za odmor. Veče donosi više opuštanja.

Strelac

Dan budi želju za istraživanjem, učenjem i novim iskustvima. Kratko putovanje, izlet ili susret sa osobama drugačiji pogleda može vas inspirisati.

Jarac

Subota donosi priliku da završite nešto što dugo odlažete. Nakon toga, dozvolite sebi predah i uživanje bez osećaja krivice.

Vodolija

Partnerski odnosi dolaze u fokus. Razgovor, zajednički planovi ili spontani izlazak mogu uneti više topline i bliskosti.

Ribe

Posvetite pažnju svom telu i svakodnevnim navikama. Lagan tempo, kvalitetna ishrana i dovoljno odmora pomoći će vam da se osećate stabilnije i zadovoljnije.

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