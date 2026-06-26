Dva razorna zemljotresa 7,2 i 7,5 Rihtera pogodila su sever Venecuele u sredu uveče, uzrokujući katastrofalna razaranja i odnoseći brojne ljudske živote.
Ova vest jako je potresla glumicu Gabrijelu Spanić. Zvezda sapunice "Zlobnica", koja je rođena u Venecueli, na Instagramu je objavila emotivni video u kojem nije sakrivala tugu i zabrinutost zbog tragedije koja je pogodila njenu domovinu.
"Bože sveti, smiluj se Venecueli, Kolumbiji, Arubi i Karakasu. Moramo plakati za svet, za Venezuelu, za celi svet. Svet je u strašnom stanju. Danas je bio jako težak dan. Plakala sam neutešno. Dosta mi je svega", rekla je.
"Molim Boga da pruži svoju ruku i donese pravdu Venecueli i Venecuelcima jer smo pretrpeli previše ksenofobije, nepravde, pljački, progona i stigmatizacije. Sada još i zemljotresi. Moja duša nije dobro", dodala je.
Glumica je otkrila da se od jutra nije osećala dobro.
"Najgore od svega je ono što se dogodilo Venecueli. Svaki dan molim Boga da bude milostiv. Ne znam šta smo mi Venecuelci učinili da zaslužimo toliko patnje", zaključila je.
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