Dva razorna zemljotresa 7,2 i 7,5 Rihtera pogodila su sever Venecuele u sredu uveče, uzrokujući katastrofalna razaranja i odnoseći brojne ljudske živote.

Ova vest jako je potresla glumicu Gabrijelu Spanić. Zvezda sapunice "Zlobnica", koja je rođena u Venecueli, na Instagramu je objavila emotivni video u kojem nije sakrivala tugu i zabrinutost zbog tragedije koja je pogodila njenu domovinu.

"Bože sveti, smiluj se Venecueli, Kolumbiji, Arubi i Karakasu. Moramo plakati za svet, za Venezuelu, za celi svet. Svet je u strašnom stanju. Danas je bio jako težak dan. Plakala sam neutešno. Dosta mi je svega", rekla je.

"Molim Boga da pruži svoju ruku i donese pravdu Venecueli i Venecuelcima jer smo pretrpeli previše ksenofobije, nepravde, pljački, progona i stigmatizacije. Sada još i zemljotresi. Moja duša nije dobro", dodala je.

Glumica je otkrila da se od jutra nije osećala dobro.