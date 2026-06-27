Od 30. juna istina izlazi na videlo! Jedan znak će pobediti nemaštinu, a ovim znacima će se snovi srušitiPrethodna vest
Dom i saveti
Ovaj trik Nemci koriste na +35°C: Rashlađuju stan bez klime, a račune za struju ni ne "osete"
Ovaj stari nemački trik će vas raspametiti!
Dom i saveti
Najnovije
Najčitanije
10H
Od 30. juna istina izlazi na videlo! Jedan znak će pobediti nemaštinu, a ovim znacima će se snovi srušiti
19H
Čorbu zgušnjavam bez brašna: Moja ujna, kuvarica u poznatoj kafani, pokazala mi je trik i sada je još ukusnija
24H
Hrskave, a ne masne: Kada pohujete tikvice, dodajte ovaj sastojak u jaja, biće preukusne, i neće da upiju ni kap ulja
20H
Svaka kuća u bivšoj Jugoslaviji imala je ovaj predmet: Skoro svi smo ga bacili, a danas vredi stotine evra
24H
Danas, 26. juna desiće se značajan obrt za njih: Tri horoskopska znaka doživeće veliko olakšanje u životu, ovo je prelepo
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)