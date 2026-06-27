Ako mislite da je nemoguće rashladiti stan bez klime kada napolju asfalt gori na plus 35, ovaj stari nemački trik će vas naterati da odmah potražite zamrzivač. Skupo je samo ono što ste do sada plaćali za struju, dok ovo rešenje ne košta ništa.

Ledena flaša za tren oka

Sve što vam treba je prazna flaša od 1,5 litara i malo vode sa česme. Napunite je do oko četiri petine zapremine i ostavite malo prostora jer se voda pri zamrzavanju širi i može da pukne ako je flaša puna do vrha. Stavite je u zamrzivač pre spavanja i ujutru ćete dobiti ledeni blok.

Kada počnu vrućine, zaleđenu flašu postavite na povišeno mesto poput vrha ormara ili komode. Ispod obavezno stavite tanjir jer će se stvoriti kondenzacija.

Pošto je hladan vazduh teži od toplog, on će prirodno početi da se spušta ka podu, odnosno ka delu prostorije gde sedite ili spavate.

Kako efikasno rashladiti stan bez klime

Nema tu nikakve naučne fantastike. Dok se led topi, on apsorbuje toplotu iz prostorije. U manjim prostorijama temperatura može da padne za jedan do dva stepena, što u najvećoj vrućini može napraviti razliku između neizdržive sparine i podnošljive toplote.

Jedna flaša obično održava efekat oko tri do pet sati.

Narodni trikovi za bolje hlađenje

Nemci ovaj način hlađenja često kombinuju sa starim trikovima koji su se kod nas pomalo zaboravili.

Roletne su ključne. Između 12 i 18 časova trebalo bi ih potpuno spustiti jer mrak na sunčanoj strani može da smanji temperaturu i do pet stepeni.

Mokri peškiri takođe pomažu. Kada okačite vlažan peškir u prostoriji, voda koja isparava preuzima toplotu iz vazduha i time hladi prostor.

Zelenilo na prozorima pravi dodatnu zaštitu. Saksije sa cvećem na terasi ili prozoru stvaraju hlad i smanjuju zagrevanje prostorije pre nego što vazduh uđe unutra.

Račun koji vas neće „ubiti“ u julu

Najveći udar na budžet obično nije sitno letnje zadovoljstvo, već klima uređaj koji radi ceo dan. Zamrzivač već ionako troši struju, voda u flaši je besplatna, pa za manji stan ovo može da napravi dovoljnu razliku da lakše podnesete letnje vrućine.

Naravno, ne treba očekivati čudo ako živite u potkrovlju ispod lima na ekstremnim temperaturama. Ovo nije zamena za klimu, ali za spavaću sobu, kada je