Možete da uložite mnogo novca u renoviranje, kupite lep nameštaj, dekoraciju i pažljivo uredite svaki kutak stana, ali ako prostor ne miriše prijatno – sav trud može pasti u vodu. Miris je često prva stvar koju naš mozak registruje čim zakoračimo u prostoriju, čak i pre nego što stignemo da primetimo detalje enterijera.

Upravo zato luksuzni hoteli, butici i prestižni saloni veliku pažnju posvećuju aromama koje stvaraju osećaj topline, čistoće i udobnosti.

Stručnjaci upozoravaju da tri mirisa najčešće kvare utisak doma i stvaraju osećaj zapuštenosti ili jeftinog enterijera.

Preslatka vanila iz jeftinih osveživača

Vanila sama po sebi nije problem — naprotiv, reč je o toplom i prijatnom mirisu. Problem nastaje kada je u pitanju sintetička vanila iz jeftinih osveživača vazduha.

Takvi mirisi često deluju previše slatko, veštački i pomalo hemijski. Umesto prijatne atmosfere, ostavljaju utisak da se njima prikriva neki neprijatan miris.

Ako volite vanilu, mnogo bolja opcija su prirodne mirisne sveće ili difuzeri sa notama vanile, sandalovine, kedra ili ambera.

Miris vlage koji pokušavate da sakrijete

Blag miris memle često se javlja u stanovima sa starim prozorima, slabom ventilacijom ili vlažnim zidovima.

Problem je što ljudi koji svakodnevno borave u takvom prostoru često prestanu da primećuju neprijatan miris. Međutim, gost ga gotovo odmah oseti.

Mnogi pokušavaju da problem prikriju osveživačima, mirisnim štapićima ili parfemima za prostor, ali to ne rešava uzrok.

Prvo je potrebno pronaći izvor vlage — proveriti uglove, prostor ispod sudopere ili ventilaciju. Kada se uzrok ukloni, prostor će prirodno mirisati čistije i svežije.

Agresivna „šumska svežina“

Mirisi bora, planinskog vazduha ili okeana iz aerosolnih sprejeva mnogima su poznati još iz starih kupatila i toaleta.

Takvi mirisi ne stvaraju prijatnu atmosferu, već uglavnom služe da prikriju neprijatne mirise. Upravo zbog toga često ostavljaju utisak jeftinog i neprirodnog prostora.

Ako volite sveže, zelene note, stručnjaci preporučuju difuzere sa jelom, smrčom, eukaliptusom ili čempresom. Dobar izbor su i mirisi belog čaja ili citrusa.

Kako miriše luksuzan dom?

Stručnjaci za enterijerske arome imaju jednostavno pravilo: dobar miris ne treba da dominira prostorom.

On treba da stvori prijatnu atmosferu, a da ne bude nametljiv.

Najpoželjniji mirisi za dom su:

drvenaste note (sandalovina, kedar, vetiver)

blage cvetne note (božur, cvet narandže)

sveže zelene i vodene note

tople smolaste arome (ambar, tamjan, smirna)

Ove arome prostoru daju osećaj čistoće, topline i elegancije bez prenaglašenog efekta.