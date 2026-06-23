Upravo tako je postupila Stana iz okoline Bjelovara. Nakon smrti supruga pre četiri godine, donela je odluku kako će podeliti imovinu između dve ćerke, i tu odluku je i zvanično overila. Kako kaže, a prenosi portal Moje vrijeme, nije želela da ostavi prostor za sukobe kakve je godinama gledala oko sebe.

„Moja imovina, moja stvar. Odlučila sam i sve sam sigurnija da sam uradila pravu stvar. Nagledala sam se kako se braća i sestre doslovno zakrve zbog nasledstva i to traje decenijama. Zbog čega? Zbog pohlepe. Roditelji se zbog toga okreću u grobu“, iskreno piše Stana.

Ističe i da njen suprug nikada nije želeo da se bavi pitanjem nasledstva, verujući da će sve ostati njoj. Ipak, ona nije želela da prepusti stvari slučaju.

„Imamo dve ćerke. On nije hteo da odlučuje, ali ja jesam. Sve sam rasporedila na vreme, po savesti i pravedno, da se sutra ne bi čupale i svađale. Jednoj sam ostavila više. I imam dobar razlog za to“, objašnjava.

Zašto jedna ćerka dobija više?

Stana otvoreno govori o razlozima svoje odluke i ne pokušava da ih ublaži. Jedna ćerka živi s njom, ima troje dece i vodi težak, skroman život.

„Oni rade naporno, jedva školuju decu. Plate su male, školovanje u gradu je ogroman trošak. Zato sam odlučila da njoj ostavim više. Ostavljam joj kuću na tri sprata, pomoćne objekte, veliko imanje, njive i deo šume. To ostaje mojoj unučadi, jer niko ništa ne nosi u grob“, kaže ona.

S druge strane, druga ćerka živi u Beogradu i, kako kaže, finansijski stoji vrlo dobro.

„Završila je fakultet, ima dobar posao, suprug joj je lekar. Imaju jedno dete, voze nov džip i putuju. Možda će neko reći da sam nepravedna, ali ova ćerka koja je sa mnom živi skromno i pomaže mi u svemu.“

Iako je svesna da njena odluka može izazvati negodovanje, Stana veruje da je donela ispravnu odluku.

„Ovi iz Beograda dođu tri puta godišnje, na jedan dan. Nikad nemaju vremena. Odmore provode na putovanjima. Njoj ću ostaviti lep deo šume, vredan sada, a još više u budućnosti. Nadam se da će to prihvatiti bez problema. Moja savest je mirna“, zaključila je Stana.

A šta vi kažete? Da li Stana greši?

