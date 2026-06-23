Odlazak na more se bliži, a mnogi u poslednjem trenutku panično pokušavaju da skinu stomak i višak kilograma. Najčešća greška? Drastično smanjenje hrane ili potpuno gladovanje nekoliko dana pred put. Stručnjaci upozoravaju da takav potez ne samo da ne daje rezultate, već može ozbiljno da naruši zdravlje.

Lekari objašnjavaju da nagli pad unosa kalorija organizam doživljava kao alarm.

„Kada naglo prestanete da jedete ili drastično smanjite kalorije, telo ulazi u režim štednje. Organizam usporava potrošnju energije i čuva rezerve, umesto da sagoreva masti“, upozorava doktorka Jekaterina Kašuh.

Ne gubite mast, već vodu

Problem je u tome što za dan ili dva gladovanja uglavnom ne gubite masne naslage. Telo pre svega gubi:

vodu

sadržaj creva

deo mišićne mase

Zato vaga može pokazati manje kilograma, ali čim se vratite normalnoj ishrani, izgubljena težina se brzo vraća.

Gladovanje može da napravi još veći problem

Drastične dijete često dovode do kontraefekta. Posle nekoliko dana odricanja organizam traži nadoknadu energije, pa dolazi do prejedanja.

To često pokreće začarani krug:

gladovanje → prejedanje → griža savesti → novo gladovanje.

Udar na žuč, metabolizam i energiju

Lekari upozoravaju da duži period bez hrane može da uspori metabolizam i izazove dodatne probleme.

Posebno strada žučna kesa, jer joj je za normalan rad potreban redovan unos masti. Kada toga nema, žuč postaje gušća, što povećava rizik od zastoja i stvaranja kamenčića. Dugotrajno gladovanje može izazvati i:

vrtoglavicu

slabost

glavobolju

pad koncentracije

gubitak mišićne mase

Šta je bolje uraditi pred odmor?

Ako želite da izgledate bolje pred odlazak na more, stručnjaci preporučuju mnogo jednostavniju i zdraviju strategiju:

manje šećera i industrijske hrane

više proteina i povrća

dosta vode

svakodnevno kretanje

manje soli da biste smanjili zadržavanje vode

Poenta je jasna — stomak se ne skida gladovanjem preko noći. Pred odmor je mnogo važnije da ne unesete dodatni stres organizmu.

Umesto ekspres dijeta, mnogo bolji efekat daju postepene promene navika. Telo pamti svaki ekstrem, a ono što naglo izgubite, još brže može da se vrati.