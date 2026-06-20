Sezona roštiljanja i druženja na otvorenom u punom je jeku, a s njom se vraća i večna rasprava koja deli gurmane: Da li na kobasice ide senf ili kečap? Dok neki ne mogu zamisliti bez klasičnog crvenog umaka, drugi ga smatraju kulinarskim promašajem koji narušava ukus mesa.

Rešenje, međutim, ne mora ležati ni u jednom od ta dva izbora, već u potpuno neočekivanom sastojku koji se nalazi u vašem špajzu. Jednostavan trik mogao bi trajno promeniti način pripreme ovog popularnog brzog obroka, piše Mirror.

Zamena za kečap

Za one koji žele podići ukus kibasica i viršli na viši nivo, postoji jednostavan trik. Tajna nije u novom, komplikovanom umaku, već u slatkom sastojku koji stvara neverovatan kontrast ukusa.

Savet je podelila kulinarska stručnjakinja Mimi Morli, koja predlaže da se pečene kobasice obogate jednim jednostavnim dodatkom.

"Prelivanje kobasica s malo meda ili slatkog čili umaka nakon što su gotove daje sjajan kontrast slanom mesu", izjavila je Mimi. Iako se kombinacija može činiti neobičnom, ovaj jednostavan dodir može rezultirati značajnom razlikom u konačnom ukusu.

Med i kobasice

Postoji i logično objašnjenje zašto med tako dobro funkcioniše s kobasicama. Med svojom slatkoćom savršeno uravnotežuje slani i često masni karakter mesa. Time se stvara primamljiva slatko-slana kombinacija koju mnogi obožavaju. Prirodni šećeri u medu neutrališu bogate, slane note mesa, čime se pojačava njegov celokupni ukus. Ovaj princip posebno je učinkovit kada se med kombinuje sa začinima ili oštrim sastojcima poput senfa, sojinog umaka ili čilija.

Kada se zagreje, med se na površini kobasice karamelizuje, stvarajući hrskavu, lepljivu i vizualno privlačnu koricu. Taj proces ne samo da dodaje slatkoću, već i novu teksturu koja obično jelo pretvara u profinjeniji gurmanski doživljaj. To je trik kojim se može postići iznenađujući rezultat pri posluživanju gostiju.

Brza metoda za roštilj

Za brzo poboljšanje ukusa, med se može nežno preliti direktno preko sveže pečenih kobasica, odmah nakon skidanja s vatre. Ovaj postupak trenutno menja ukus i predstavlja izuzetno brz način za obogaćivanje kobasica neposredno pre posluživanja.

Priprema glazure za tiganj

Za pripremu u tiganju, može se pripremiti glazura. Potrebno je pomešati med sa senfom od celovitog zrna, malo sojinog umaka, belim lukom ili prstohvatom ljute papričice. Tom smesom premazuju se kobasice tokom poslednjih pet do deset minuta pečenja. Važno je ne nanositi glazuru ranije kako šećeri zbog visoke temperature ne bi zagoreli.

Ova metoda pruža još intenzivniji i složeniji okus. Tehnika izvrsno funkcioniše sa svinjskim, junećim i začinjenim kobasicama.

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