Svi smo se našli u situaciji kada pokušavamo da objasnimo nešto, a neko nas prekine usred rečenice. To ne znači da treba da budete neprijatni ili da se povučete, već da je važno da postavite jasne granice kako bi vas sagovornik saslušao.

Džesika Čen, stručnjak za komunikaciju i bivša televizijska novinarka, godinama podučava profesionalce kako da se izbore za svoje mesto u razgovoru.

Njene metode pokazuju da nije potrebno podizati glas da biste delovali autoritativno. Ponekad su dovoljne samo tri sekunde pauze i prava rečenica da preokrenete tok razgovora u svoju korist.

Trik koji odmah zaustavlja osobu koja vas prekida dok govorite

Prvi korak nije rasprava, već kontrola emocija. Kada vas neko prekine, ne treba reagovati impulsivno niti se povući. Umesto toga, napravite kratku pauzu i mirnim, neutralnim tonom izgovorite ime te osobe.

Kada neko čuje svoje ime, prirodna reakcija mozga je da usmeri pažnju na vas. To je trenutak koji možete da iskoristite da ponovo preuzmete kontrolu u razgovoru.

Ne čekajte da vas neko pita šta želite, već nastavite svoju misao tačno tamo gde ste stali.

Rečenice koje vas pozicioniraju kao autoritet u svakoj prostoriji

Kada ponovo privučete pažnju, koristite kratke i profesionalne izraze kojima vraćate fokus na svoju temu bez ulaska u konflikt.

Zanimljivo što kažeš, ali bih želela da završim misao koju sam započela.

Hvala na komentaru, samo da dovršim poentu.

Mislim da si otvorio važnu temu, baš zato želim da završim svoje izlaganje.

Ove rečenice jasno pokazuju da niste završili, čime smanjujete šansu da vas ponovo prekidaju.

Kako da se izborite sa osobom koja vas namerno ignoriše

Ako se nađete u situaciji da vas neko uporno prekida dok govorite, vreme je za direktniji pristup. U tom slučaju mirno izgovorite da već neko vreme pokušavate da završite misao i da biste želeli da vam se to omogući.

Ovakav pristup postavlja granicu bez sukoba. Ako se ponašanje nastavi, razgovor se može nastaviti nasamo nakon sastanka, uz objašnjenje šta ste primetili i kako to utiče na tok razgovora.

Većina ljudi promeni ponašanje kada shvati da ste svesni njihove navike.

Ne dozvolite da vaša poenta ostane nedovršena

Ako ipak niste uspeli da je iznesete, važno je da je ne prepustite zaboravu. Ponovite je u mejlu ili na sledećem sastanku.

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