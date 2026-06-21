Većina ljudi na pijacu ide rano ujutru, uverena da tada može da kupi najkvalitetniju i najsvežiju robu. Ipak, iskusni kupci i prodavci tvrde da to nije uvek najbolja odluka.

Za pojedine namirnice rano jutro može da znači dve loše stvari — platićete ih skuplje, a vrlo lako kući odneti robu slabijeg kvaliteta.

Razlog je jednostavan: prodavci ujutru uglavnom drže najviše cene, jer znaju da rani kupci retko pregovaraju. Tek pred podne, kada žele da rasprodaju robu, cene kreću da padaju.

1. Zelena salata, spanać i blitva

Lisnato povrće ujutru izgleda savršeno sveže, ali često je to samo privid.

Prodavci ga pred izlaganje obilno prskaju vodom, pa listovi deluju čvrsto, sjajno i sveže. Međutim, kada ih donesete kući, vrlo brzo mogu da splasnu i izgube svežinu.

Mali trik: proverite peteljku. Ako puca pod prstima i pušta sok, povrće je zaista sveže.

2. Jagode i maline

Ako planirate kupovinu jagoda ili malina, jutro nije idealno vreme.

Ovo voće je izuzetno osetljivo i često već satima stoji na tezgi. Gornji sloj izgleda lepo, ali ispod se često kriju gnjecavi ili oštećeni plodovi.

Zato obavezno tražite da pogledate i donji deo gajbice.

3. Paradajz

Paradajz koji se prodaje rano ujutru često je tvrd i nedovoljno zreo.

Prodavci najpre izlažu čvršće plodove jer duže mogu da stoje na tezgi. Najukusniji i najzreliji paradajz često se iznosi kasnije.

Najbolji paradajz ne bira se po boji, već po mirisu — ako peteljka ima jak, svež miris, to je dobar znak.

Glavni trik kod kupovine na pijaci nije samo u ceni, već i u pravom tajmingu.

Iskusni kupci znaju da se najbolja kupovina često obavlja između 11 i 12 sati, kada su prodavci spremniji da spuste cenu i daju bolju robu samo da je ne vraćaju kući.