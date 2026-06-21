Kada su u pitanju faširane šnicle, većina domaćica se drži proverenog recepta — mleveno svinjsko ili juneće meso, luk, jaje i hleb natopljen u mleku. Međutim, ruske domaćice imaju trik koji potpuno menja ukus i teksturu ovog jela.

Njihova tajna krije se u jednom neočekivanom sastojku — pilećim srcima.

Iako ih mnogi izbegavaju ili retko koriste u svakodnevnoj ishrani, pileća srca mogu da naprave ogromnu razliku. Kada se samelju zajedno sa junetinom, mesu daju dodatnu sočnost, mekoću i bogatiji ukus, pa se šnicle bukvalno tope u ustima.

Osim što poboljšavaju teksturu, pileća srca su i veoma hranljiva. Bogata su gvožđem, cinkom i vitaminima B grupe, pa ovo jelo postaje i nutritivno vrednije.

Tajna savršeno sočnih faširanih šnicli

Priprema počinje tako što se pileća srca dobro operu i očiste, a zatim samelju zajedno sa junetinom u ujednačenu smesu.

U smesu se dodaju:

sitno seckani crni luk

beli luk

jedno jaje

malo pavlake

Za razliku od klasičnih recepata, ovde nema potrebe za hlebom ili prezlama, jer pileća srca sama zadržavaju dovoljno vlage i sprečavaju da meso postane suvo.

Nakon mešanja, smesu treba dobro izraditi rukama i nekoliko puta baciti o posudu. Ovaj trik pomaže da se izbaci višak vazduha i da masa ostane kompaktna tokom prženja.

Završni korak pravi najveću razliku

Oblikovane šnicle se kratko proprže u tiganju, tek toliko da dobiju zlatnu koricu.

Ali prava čarolija dolazi posle toga.

Šnicle se prebacuju u dublju posudu, preliju kiselom pavlakom i ostave da se lagano krčkaju pod poklopcem oko 40 minuta.

Tokom kuvanja meso pušta svoje sokove, koji se mešaju sa pavlakom i stvaraju bogat, kremast sos. Upravo ovaj korak daje jelu posebnu punoću i neverovatnu mekoću.

Stručnjaci savetuju da ne preterujete sa jajima, jer previše jaja može da učini meso tvrdim. Jedno jaje je sasvim dovoljno.

Ove faširane šnicle najbolje se služe uz pire krompir, svežu salatu ili kisele krastavce.

Jedno je sigurno — ovaj ruski trik pokazuje da ponekad samo jedan mali sastojak može potpuno promeniti ukus poznatog jela.