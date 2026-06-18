Pripada plejadi starinskih, pravih torti.

Kore – peku se dve od ove mere:

10 belanaca

10 kašika šećera

4 kašike brašna

200 g mlevenih oraha

600 ml mleka

10 žumanaca

100 g gustina ( nišesta, skrob )

10 kašika šećera

150 g mlevenih oraha

250 g maslaca ili margarina

Priprema:

Uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni.

Ulupati 5 belanaca sa 5 kašika šećera u čvrst “sneg”, pa dodati 2 kašike brašna i 100 gr mlevenih oraha. U pleh 25 x 35 cm staviti papir za pečenje pa istresti masu za koru i staviti da se peče. Smanjiti temperaturu na 180 stepeni i peći 20 minuta, do 25, zavisno od rerne. Dok se korica peče pripremiti drugu, na isti način kao prvu, pa je isto tako ispeći.

Pomešati žumanca, gustin i šećer, pa dodati malo hladnog mleka od onih 600 ml, a ostatak mleka staviti da provri. Kada mleko provri zakuvati žumanca pa mešati na srednjoj vatri dok se ne gusne. Skloniti sa vatre, prekriti folijom ili kesom direktno na fil, pa ostaviti da se ohladi.

Kada se fil ohladio penasto umutiti maslac ili margarin pa ga dodati ohladjenom kremu. Zatim dodati mlevene orahe i sve sjediniti. Korice preseći po dužini, da se dobiju 4 uske i duge korice. Nafilovati korice filom od žumanaca. Fila ima dovoljno i za korice i oko torte.

Dekorisati po želji i tortu Južni vetar ohladiti pa poslužiti.

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