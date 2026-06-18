Kada ste s nekim u srećnoj vezi i kada neko zaista želi da bude s vama, logično je da će on uvek i svuda govoriti u paru. Naravno, ovo nije jedini znak da se nalazite u dobroj vezi, ali reći ćemo da ste na dobrom putu da takav odnos izraste u nešto više.

Međutim, hajde da se osvrnemo na drugu stranu. Šta ako vas ni posle nekog vremena nije stavio u kontekst "nas dvoje", da li treba da se upali crvena lampica? Da li to znači da on još uvek nije definisao vaš odnos ili ne želi da ga definiše, jer ste mu samo rezerva? Ako sumnjate u to, najbolje je da pokušate otvoreno da razgovarate sa njim. Pre razgovora prepoznajte da li gubite vreme s njim. Ukoliko često radi sledeće dve stvari, prilično je očigledno.

Nikada nema vremena

Naravno da svi imamo svoje obaveze i nije kraj sveta ako otkaže izlazak, jer je umoran ili zato što mu je nešto iskrslo. Međutim, ono što bi trebalo da vas zabrine je to što on ima dovoljno vremena koje posvećuje svima ostalima, osim vašoj vezi. Ako ste mu na poslednjem mestu, bolje je da se odmah okrenete i odete, jer teško da ćete bilo kada zauzeti neko od mesta pri vrhu, koje vam i pripada u vezi.

Ne zanima ga kako provodite dan

Kada je nekome stalo, želi da zna kako ste proveli dan i zanima ga svaka sitnica. To je, između ostalog, i način da pokaže da mu je stalo i da želi da bude deo vaše svakodnevnice. Ako sve to izostaje, vrlo je moguće da ste samo "rezervni igrač" i da se zato i ne trudi.

Ukoliko ste svoju vezu prepoznale u ovome, verovatno ne bi bilo loše da o tome prvo razgovarate s njim, kako biste raščistili situaciju. Ako se potvrdi da ste mu zaista samo rezerva, dajte sebi šansu da nađete nekoga kome ćete biti prva i jedina opcija – a nikako rezerva ili "plan B", jer to svakako ne zaslužujete.