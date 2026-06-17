U mnogim srpskim domaćinstvima i dalje se veruje da čašica rakije na prazan stomak „otvara apetit“, „čisti organizam“ ili čak „čuva srce“. Ovaj običaj prenosi se generacijama, ali savremena istraživanja pokazuju da stvarnost izgleda drugačije.

Kada se rakija popije pre doručka, alkohol veoma brzo dospeva u krvotok jer u želucu nema hrane koja bi usporila njegovo apsorbovanje. Već nakon nekoliko minuta može se javiti osećaj topline i opuštenosti, što mnogi pogrešno tumače kao znak da organizmu prija.

Međutim, stručnjaci ističu da rakija ne poboljšava varenje, već može da iritira sluzokožu želuca i pojača gorušicu ili nelagodnost kod osetljivih osoba. Posebno treba biti oprezan ako već postoje problemi sa želucem ili varenjem.

Mit o „zdravoj rakiji“

Godinama se tvrdilo da male količine alkohola mogu imati zaštitni efekat na srce. Ipak, novija istraživanja dovela su u pitanje tu teoriju. Naučnici danas smatraju da nema dovoljno dokaza da svakodnevno konzumiranje alkohola produžava život ili smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Dodatni problem je što mnogi zanemaruju činjenicu da je rakija, bez obzira da li je od šljive, kajsije ili dunje, pre svega alkoholno piće. Voćno poreklo ne menja njen osnovni sastav niti je pretvara u lek.

Kome ova navika najviše smeta

Osobe koje imaju visok krvni pritisak, dijabetes, bolesti jetre ili redovno koriste terapiju trebalo bi posebno da budu oprezne. Alkohol može da utiče na dejstvo lekova i dodatno optereti organizam.

Umesto jutarnje rakije, stručnjaci preporučuju čašu vode, blagi čaj ili napitak sa limunom, koji mogu pomoći organizmu da se razbudi bez nepotrebnog opterećenja.

Rakija može ostati deo tradicije i druženja, ali sve je više dokaza da joj mesto ipak nije u jutarnjoj rutini na prazan stomak.