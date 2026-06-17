Jelisaveta Orašanin važi za jednu od najzgodnijih domaćih glumica, a njen zategnut stomak, vitka figura i izvajane noge često izazivaju pažnju na društvenim mrežama. Iako mnogi misle da sate provodi u teretani, glumica je otkrila da tajna njenog izgleda leži pre svega u načinu ishrane.

Zbog brojnih poslovnih obaveza i brige o porodici, Jelisaveta ne stiže uvek redovno da trenira, pa veliku pažnju posvećuje onome što jede. Kada je odlučila da promeni životne navike, potražila je pomoć nutricionistkinje koja joj je sastavila plan ishrane prilagođen svakodnevnom ritmu.

Osnovu njenog jelovnika čini povrće bogato vlaknima, koje produžava osećaj sitosti i pomaže da se izbegne prejedanje. Pored toga, redovno unosi složene ugljene hidrate kao izvor energije, ali i proteine koji doprinose očuvanju mišićne mase i zategnutom izgledu tela.

„Uz pomoć nutricionistkinje mnogo lakše sam usvojila zdravije navike. Trudim se da jedem više povrća, unosim dovoljno proteina i biram kvalitetne ugljene hidrate“, rekla je glumica.

Pored ishrane, važnu ulogu ima i svakodnevna aktivnost. Jelisaveta često kroz šalu ističe da su joj deca najbolji lični treneri, jer je stalno u pokretu i retko ima vremena za odmor, piše Mondo.

Njena formula za vitku liniju svodi se na tri jednostavna pravila: mnogo vlakana, dovoljno proteina i što više kretanja tokom dana. Upravo zbog toga uspeva da održava figuru bez strogih dijeta i iscrpljujućih treninga.