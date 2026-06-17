Sukob unutar porodice Bekam ne jenjava, a najnoviji potez najstarijeg sina Bruklina dodatno je podigao prašinu u javnosti.

Bruklin je na društvenim mrežama objavio sponzorisani video snimljen u saradnji sa kompanijom za dostavu hrane, ali mnogi veruju da reklama krije poruku upućenu njegovim roditeljima, Dejvidu i Viktoriji.

Na početku snimka Bruklin sedi na kauču i uz osmeh govori: „Verovatno se pitate zašto Svetsko prvenstvo gledam od kuće. To je duga priča.“ U sledećem kadru baca ulaznice na sto, dok se na ekranu pojavljuje poruka: „Komplikovano je. Više uskoro.“

Iako reklama na prvi pogled deluje bezazleno, mnogi pratioci su zaključili da se radi o aluziji na njegov višemesečni sukob sa porodicom. U komentarima su ga optužili da koristi porodičnu dramu kako bi ostao u centru pažnje.

„Zar nisi kod kuće zato što si prekinuo odnose sa porodicom?“, „I dalje zarađuješ zahvaljujući prezimenu Bekam“, samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod njegove objave.

Situacija je izazvala reakcije i među prijateljima porodice Bekam. Jedan od izvora bliskih porodici izjavio je za britanske medije da je „šokantno koristiti porodično otuđenje kao marketinški trik dok su članovi porodice duboko povređeni celom situacijom“.

U međuvremenu, pojavile su se i nove informacije o pokušajima pomirenja. Bruklinova mlađa sestra Harper Bekam navodno je nedavno otišla do njegovog doma u Beverli Hilsu kako bi mu ostavila rukom napisano pismo. Međutim, Bruklin tada nije bio kod kuće.

Nakon toga, tim Bruklina i njegove supruge Nikol Pelc optužio je porodicu Bekam da koristi Harper kao „pijuna“ u porodičnom sukobu. Prijatelji Dejvida i Viktorije Bekam oštro su odbacili te tvrdnje, navodeći da je reč o neosnovanim optužbama i da devojčici jednostavno nedostaje stariji brat.

Odnosi između Bruklina i ostatka porodice navodno su se ozbiljno pogoršali nakon što on i Nikol nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Dejvida Bekama. Kasnije je Bruklin dodatno šokirao javnost otvorenim pismom u kojem je tvrdio da više ne želi da bude deo „brenda Bekam“ i optužio roditelje da su godinama pokušavali da kontrolišu njegov život.

Prema pisanju stranih medija, Bruklin je tada jasno poručio da trenutno ne želi pomirenje sa porodicom, zbog čega mnogi smatraju da je kraj ovom porodičnom ratu još daleko.

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