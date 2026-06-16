Reč je o takozvanom crnom mleku od susama, piću koje je zbog svoje tamne boje i specifičnog ukusa postalo pravi mali lifestyle hit među ženama koje prate zdrave trendove.

Ovaj napitak se pravi od mlevenih semenki crnog susama koje se blendaju sa vodom ili biljnim mlekom, a po želji se dodaje i malo meda ili prirodnog zaslađivača. Dobija se gusta, kremasta tečnost tamne boje, gotovo crna, po čemu je i dobila naziv „crno mleko“. Ono što ga izdvaja od drugih napitaka jeste bogat, orašast ukus koji podseća na kombinaciju lešnika i tahinija, ali u blažoj i pitkijoj formi. Zbog toga ga mnogi ne doživljavaju samo kao napitak, već i kao mali nutritivni obrok.

Crni susam se u tradicionalnoj ishrani Azije koristi vekovima, a smatra se da je bogat mineralima poput kalcijuma, magnezijuma i gvožđa, kao i zdravim mastima i biljnim proteinima. Zbog toga se često povezuje sa jačanjem organizma, energijom i negom kože i kose.

Upravo ta kombinacija „egzotičnog“ izgleda i reputacije zdravog napitka dovela je do toga da se crno mleko sve češće pojavljuje na menijima modernih kafića, ali i u domaćoj pripremi kod onih koji vole da eksperimentišu sa ishranom.

Iako nije čarobni napitak za mršavljenje ili detoks, mnogi ga biraju kao zdraviju alternativu klasičnim, zaslađenim napicima. U svakom slučaju, jedno je sigurno – crno mleko je još jedan dokaz da se trendovi u ishrani menjaju brže nego ikada, a Beograđanke ih rado prate.

Domaće crno mleko od crnog susama

Sastojci:

3 kašike crnog susama

300 ml vode (plus voda za potapanje)

1–2 urme ili 1 kašičica meda (po želji)

prstohvat soli (opciono)

malo cimeta ili vanile (opciono)

Priprema:

Crni susam se prvo opere pod mlazom vode, pa se ostavi da odstoji u vodi najmanje 4 sata, idealno preko noći. Ovo omekšava semenke i pojačava ukus. Nakon potapanja, susam se procedi i stavlja u blender zajedno sa 300 ml sveže vode. Blendira se 1–2 minuta dok tečnost ne postane što ujednačenija i mlečna. Dobijena smesa se procedi kroz gazu, čisto cedilo ili finu krpu, da bi se odvojio talog i dobilo glatko „mleko“. Po želji se u procedjeno mleko dodaju urme, med, cimet ili vanila, pa se još jednom kratko izblenda da se sjedini ukus. Napitak se pije odmah ili se čuva u frižideru do 48 sati, uz obavezno mućkanje pre upotrebe jer se prirodno odvaja.