Upravo ste pojeli bananu i spremate se da koru bacite u smeće? Sačekajte. Ono što deluje kao običan kuhinjski otpad zapravo može da vrati sjaj vašim omiljenim kožnim cipelama, čizmama ili torbi, i to bez skupih krema i preparata.
Zašto baš kora od banane?
Unutrašnja strana kore banane sadrži kalijum, prirodna ulja i antioksidanse koji mogu da pomognu u nezi kože.
Kalijum prodire u pore kože i pomaže joj da zadrži elastičnost. Prirodne masnoće iz kore deluju kao hidratantno sredstvo, popunjavaju sitne pukotine i stvaraju tanak zaštitni sloj na površini.
Zahvaljujući tome, koža dobija lepši sjaj, a istovremeno postaje otpornija na vlagu i prašinu.
Kako pravilno očistiti cipele korom od banane?
Najpre uklonite prašinu i prljavštinu sa obuće pomoću suve krpe ili mekane četke. Ako postoje tvrdokorne naslage blata, prvo ih očistite.
Zatim uzmite svežu koru banane i unutrašnjom, belom stranom lagano trljajte površinu cipele kružnim pokretima.
Posebnu pažnju obratite na ogrebotine i delove koji su izgubili sjaj.
Nakon toga sačekajte 5 do 10 minuta, pa čistom mekom krpom ispolirajte obuću. Već tada ćete primetiti da koža izgleda osveženo i znatno sjajnije.
Za koju obuću je ovaj trik pogodan?
Kora od banane najbolje rezultate daje na glatkoj prirodnoj koži.
Odlična je za:
- kožne cipele
- oksfordice
- derby modele
- salonke
- kožne čizme
- gležnjače
Sa druge strane, ovu metodu ne bi trebalo koristiti na antilopu, nubuku ili veštačkoj koži.
Antilop i nubuk imaju osetljivu teksturu koja se lako može oštetiti vlagom, dok veštačka koža ne upija prirodna ulja na isti način kao prava koža, pa efekat uglavnom izostaje.
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