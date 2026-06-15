Upravo ste pojeli bananu i spremate se da koru bacite u smeće? Sačekajte. Ono što deluje kao običan kuhinjski otpad zapravo može da vrati sjaj vašim omiljenim kožnim cipelama, čizmama ili torbi, i to bez skupih krema i preparata.

Zašto baš kora od banane?

Unutrašnja strana kore banane sadrži kalijum, prirodna ulja i antioksidanse koji mogu da pomognu u nezi kože.

Kalijum prodire u pore kože i pomaže joj da zadrži elastičnost. Prirodne masnoće iz kore deluju kao hidratantno sredstvo, popunjavaju sitne pukotine i stvaraju tanak zaštitni sloj na površini.

Zahvaljujući tome, koža dobija lepši sjaj, a istovremeno postaje otpornija na vlagu i prašinu.

Kako pravilno očistiti cipele korom od banane?

Najpre uklonite prašinu i prljavštinu sa obuće pomoću suve krpe ili mekane četke. Ako postoje tvrdokorne naslage blata, prvo ih očistite.

Zatim uzmite svežu koru banane i unutrašnjom, belom stranom lagano trljajte površinu cipele kružnim pokretima.

Posebnu pažnju obratite na ogrebotine i delove koji su izgubili sjaj.

Nakon toga sačekajte 5 do 10 minuta, pa čistom mekom krpom ispolirajte obuću. Već tada ćete primetiti da koža izgleda osveženo i znatno sjajnije.

Za koju obuću je ovaj trik pogodan?

Kora od banane najbolje rezultate daje na glatkoj prirodnoj koži.

Odlična je za:

kožne cipele

oksfordice

derby modele

salonke

kožne čizme

gležnjače

Sa druge strane, ovu metodu ne bi trebalo koristiti na antilopu, nubuku ili veštačkoj koži.

Antilop i nubuk imaju osetljivu teksturu koja se lako može oštetiti vlagom, dok veštačka koža ne upija prirodna ulja na isti način kao prava koža, pa efekat uglavnom izostaje.