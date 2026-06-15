Za tri horoskopska znaka period od 20. juna mogao bi da donese značajno olakšanje.

Bik

Bikovi su poslednjih meseci imali utisak da novac dolazi sporije nego što odlazi. Međutim, od 20. juna otvaraju se mogućnosti za naplatu starih potraživanja, završetak poslovnih projekata i rešavanje pitanja koja su dugo stajala na čekanju. Venera, njihov vladar, nalazi se u povoljnom položaju za finansijske pregovore, pa mnogi Bikovi mogu dobiti novac koji su već bili otpisali. Ovo nije period za rizične investicije, već za pametno sređivanje finansija.

Rak

Sunce ulazi u znak Raka i donosi pripadnicima ovog znaka novu snagu i samopouzdanje. Istovremeno, Jupiter u Raku pojačava osećaj da se stvari konačno kreću u željenom pravcu. Mnogi Rakovi mogu očekivati isplatu zaostalog novca, povećanje prihoda ili povoljan dogovor vezan za posao. Posebno će profitirati oni koji su prethodnih meseci strpljivo radili i čekali da njihov trud bude prepoznat.

Škorpija

Škorpije će osetiti podršku Jupitera iz vodenog znaka Raka, što im donosi prilike da poprave finansijsku situaciju. Novac može stići preko ranijih poslova, starih saradnika ili projekata koji su bili odloženi. Mnoge Škorpije će uspeti da vrate dugove, zatvore kredite ili naprave plan koji će ih konačno izvući iz finansijskog pritiska. Intuicija će im biti izuzetno jaka, pa će znati kada treba da povuku pravi potez.

Šta kažu zvezde?

Period pred retrogradni Merkur često donosi vraćanje na stare teme, pa se umesto velikih rizika i novih početaka preporučuje završavanje započetih poslova. Upravo zato će Bikovi, Rakovi i Škorpije imati najviše koristi od sređivanja finansija, naplate dugovanja i rešavanja obaveza koje su ih dugo opterećivale. Za njih kraj juna ne mora da znači bogatstvo preko noći, ali bi mogao da donese ono što je trenutno najvažnije, osećaj finansijskog olakšanja i izlazak iz perioda neizvesnosti.,